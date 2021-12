I 5 migliori momenti della stagione 13 di “Love in the Meadow”

L’avventura sta volgendo al termine per gli agricoltori L’amore è nel prato. Finalmente, per alcuni, è solo l’inizio. Nell’episodio finale della stagione 13, i voli sono terminati. Le opzioni finali cadono. Quale dei contadini ha finalmente trovato l’opzione giusta? Gli spettatori scopriranno l’esito di ogni storia domenica sera su RTL-TVI, in un attesissimo match finale.

Questo episodio finale è un’opportunità per rivedere i momenti salienti di questa stagione. Felici, tristi, divertenti, hanno tenuto in sospeso i credenti dello show per diverse settimane.

1. L’eterno San Valentino non è soddisfatto

Dall’inizio dell’avventura, Valentine ha dichiarato il colore: colui che gli farà battere il cuore non è presente ad ogni angolo di strada. Il contadino di Jinabi ha degli standard e ha bisogno di sentire “quella piccola cosa” per poter andare avanti con un uomo.

Delle 120 lettere che ha ricevuto, Valentine ammette di non essersi innamorata di nulla. “Ho un mucchio di no… e non ho ancora un sìHa detto sullo schermo. Tuttavia, alla fine ne sceglierai parecchi per gli appuntamenti veloci. Tra questi, Kevin, un francese che ha percorso almeno 700 chilometri per incontrarla. Quest’ultimo però non sarà scelto dal contadino che decide di conoscere meglio Dino e Thomas.

Alla fattoria, la giovane donna non nasconde la sua quasi disattenzione verso il suo corteggiatore. Troppo freddo e lontano, non lasciare la porta aperta a nessuno di loro. Un comportamento che infastidisce Dino che spinge il “Big” Thomas a fare le valigie. Alla fine, Valentine non sceglierà nessuno di loro per fare un viaggio. Non avendo senso con i suoi ospiti, preferisce fermarsi lì.

2. Due corteggiatori insieme

Mentre si prepara a ricevere i tre corteggiatori alla fattoria, Nicholas scopre, attraverso la produzione, che i due, Remy e Sebastian, si sono innamorati l’uno dell’altro e ora sono… come una coppia sposata e fidanzati! non visto in L’amore è nel prato. L’annuncio ha chiaramente scioccato Nicholas, ma non incolpa i due uomini. “L’amore non può essere controllato. Se sono felici, è molto megliodice il contadino che approfitterà della loro assenza per conoscere meglio Giuliano. Dopo un viaggio a Malta per due, Nicola si rende conto di non provare nulla per il suo unico fidanzato, con il quale vuole mantenere un rapporto di amicizia.

3. Florent e Amandine, vicinissimi al via

L’inizio di un’avventura complessa per Florent. Dato che aveva appena accolto nella fattoria i suoi tre corteggiatori, Amandine, Lorient e Julie, gli lanciarono un verso stridulo. Motivo ? Il contadino ha trascorso la notte tra le braccia di Amandine mentre i suoi altri due ospiti dormivano accanto a lei. Florent si rammarica della notte passata con la giovane donna e si scusa, ma la sua attrazione per Amandine viene confermata nel corso dell’avventura. Ha anche deciso di fare un viaggio con la giovane donna. A Lucerna il clima è buono tra Florent e Amandine che confessano i propri sentimenti e si prendono questi pochi giorni lontano dalla frenesia quotidiana.

4. Bjorn brucia i passi e si morde le dita

Quando ha ricevuto le lettere, Bjorn stava già parlando di amore a prima vista. Gli appuntamenti veloci e l’arrivo dei corteggiatori in fattoria non fanno che confermare i suoi sentimenti: il suo cuore batte per Lisa. L’agricoltore, molto timido, ha provato diversi metodi e alla fine li ha accettati su un trattore. A disagio con questo gesto inaspettato, l’avversario fa un passo indietro di dieci passi. “IOMi ha baciato senza aspettarmelo e gli ho detto che non volevo. E mi sono sentito così male“, ammette. Così, la fretta di Bjorn migliorerà purtroppo il suo rapporto con Lisa. Dopo aver parlato francamente con il contadino, che ha ammesso la sua follia, i corteggiatori hanno lasciato la fattoria ai piedi della partenza del viaggio. L’uomo non nasconde la sua dolore e dichiara”un po’ di riposo. “

5. Lasciare Jean bloccato durante il suo viaggio a Rotterdam

Durante un viaggio a Rotterdam, Jan e Marin si rendono conto delle differenze tra loro. La destinazione è adatta solo a metà per l’agricoltore e non lo nasconde. disturbato dal climacosì pesanteE attraverso attività che trova poco interessanti, l’uomo non smette mai di lamentarsi di fronte a una marina condannata. Ancora peggio, passa il suo tempo al telefono a sistemare cosa sta succedendo nella fattoria. Quando si ritrovano a bere qualcosa di fronte al mare, il corteggiatore svuota la sua borsa. “Non so cosa fare qui Jane‘, esordisce prima di chiedere ulteriori spiegazioni al contadino.Di fronte alla reazione poco convincente di quest’ultimo, Marin decide di tornare a Bruxelles senza Jean, che la lascia sola per finire il suo drink.