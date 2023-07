Elodie Goswin è scioccata dall’atteggiamento della sua amica Erica Mollet prima di un evento a Fort Boyard

Per questo terzo numero di Castello boiaro In onda questo sabato 15 luglio su France 2, una nuova squadra è entrata nella competizione. E così gli spettatori lo hanno scoperto Ken, Capo. Come diceva a se stessoonoreper rappresentare la squadra. Elodie Joswin Era presente anche lei, alla sua dodicesima apparizione nello show. C’era anche Jean-Baptiste HammerE Erica Muletteditorialista della salute Jimmy Maometto E un voice coach Adelina Toniotti da Accademia stellare. Tutti hanno cercato di vincere quante più chiavi possibili per l’associazione. CarloChi combatte la violenza sui bambini. E per aggiungere entusiasmo al gioco, Padre Firas ha emesso una nuova carta di origine segreta. “Sei venuto a sfidarmi e te ne pentirai. Ho deciso di non rivelare la strategia che userò per destabilizzarti e credimi, avremo una grande esperienza per la prima volta a Fort Boyard.“.

Forte Boyard 2023 : Erica Mollet sostituisce Elodie Goswin in un evento

Erika Mollet è stata designata da padre Fras come sua antenata segreta. Nel corso dello spettacolo, ha dovuto completare missioni nella speranza di aggiungere 3.000 euro al jackpot finale del gioco. Nella sala d’attesa dell’arbitro, dove la squadra doveva recuperare due chiavi, Elodie Joswin è rimasta sorpresa nel vedere la padrona di casa presentarsi. In effetti, quello che non sapeva era che padre Firas l’aveva commissionata. “Quando te lo dirò, dovrai sacrificarti prendendo il posto del candidato che ho scelto per governare.le disse nell’auricolare. Poi Erica Mollet è sgorgata davanti a Miss Francia con il suo lancio: “Lo farò, andrò, lo sento, voglio vedere Blanche, Elody, lei si fida di meSe padre Firas gli ha affidato di essereferroDa lei, Elodie Goswin ha accusato il colpo.Ma perché lo fai?Corsi da lui senza ottenere risposta.

“perchè lo hai fatto ?: Elodie Joswin è un po’ turbata dal gesto della sua amica Erica Mollet

Erica Mollet alla fine ha perso la gara. Ma poiché è l’origine segreta di padre Firas, è ancora in competizione. Ancora una volta di fronte alla sua squadra, pensava di essere riuscita nell’impresa. Elodie Joswin ha continuato ad avere allucinazioni. “Perché l’hai fatto così?gli ho chiesto e lei ha detto:Perché l’ho sentito! Non farmi domande, è così“Ma una moglie Bertrand Lachery Non l’ha lasciata. “no a Non è che ti comporti così, non è stato molto carinoKeen’V, ho continuato, l’ho trovato.arrogante“Foglie.”È stato un po’ violento, sono d’accordo con teAlla fine ha confessato a Erica Mollette.Lo faresti con un abbraccio, passa Kareem“, e poi la reazione di Elodie Goswin. Infine, i due candidati si abbracciano. Va tutto bene.

