Al Ittihad ora è il favorito per vincere il titolo e lo Standard probabilmente scenderà invece di essere campioni

sito americanoCinqueTrentotto“Mi sono specializzato in giornalismo di dati dal 2008. Creato per le elezioni statunitensi, questo mezzo da allora si è specializzato nell’elaborazione di dati di ogni tipo ed è stato persino acquistato da diversi media statunitensi, tra cui ESPN.

Pertanto, le probabilità relative ai risultati dei diversi tornei di calcio vengono regolarmente ricalcolate. Un’occasione per sapere che il Bayern Monaco è il favorito in Champions League mentre il Napoli avalla lo stesso prestigio in Europa League. Un colpo di fortuna per noi: anche i dati del campionato belga vengono elaborati. E sono stati accuratamente aggiornati questa domenica, dopo l’enorme box dell’Union Saint-Gilloise a Ostenda (1-7).

La possibilità di vedere che i cittadini di Bruxelles sono ora i favoriti per il titolo di campione belga perché secondo FiveThirthyEight, ora hanno il 34% di possibilità di essere incoronati, contro il 24% dell’FC Bruges e l’11% di Anversa e Genk. Anderlecht (5%), Charleroi (4%) e Standard (meno dell’1%) avranno bisogno di un miracolo per alzare il trofeo a fine stagione.

Inoltre, il sito statunitense calcola anche le probabilità di atterraggio ed è divertente notare che il benchmark ha una probabilità del 2% di passare a D1B, che è più importante delle sue possibilità di titolo.





Le scommesse sono diverse

Si noti, tuttavia, che questo modello statistico sembra attribuire grande importanza alla classifica attuale, poiché i bookmaker effettuano vari calcoli (che, come promemoria, potrebbero essere distorti dalle scommesse degli scommettitori). Secondo loro, il Club Brugge rimane il favorito del titolo con una probabilità di 2,00 (una probabilità del 50%, quindi), mentre la Federazione ha una probabilità di 3,00 (una probabilità del 33%).

Ovviamente dividere i punti prima dei playoff così come la finestra di trasferimento invernale o anche gli infortuni ridistribuirà molto le carte, il che è positivo per la suspense. Ma che si parli dei dati o della realtà, domenica ha indubbiamente inferto il colpo alla federazione.