Xabi Alonso è un candidato a succedere a Jurgen Klopp al Liverpool

Negli ultimi anni due nomi saltavano fuori regolarmente quando si parlava della potenziale successione di Jurgen Klopp: Steven Gerrard, ex idolo di Anfield, e Pippen Lijnders, il vice del tedesco. Ma nessuno dei due dovrebbe assumersi la responsabilità di succedere all'“Al-Ordinary”, perché il primo, che allena l'Al-Ettifaq (il saudita), ha assistito a un calo di rating dopo la sua fallimentare esperienza all'Aston Villa (2021-2022). , mentre il secondo subentrerà e lascerà il Liverpool al termine della stagione in corso, secondo quanto si legge in un comunicato diffuso venerdì dal club.