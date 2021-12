Crypto Weekly #174 – Notizie della settimana su Bitcoin e criptovalute

Settimana 12/06 in breve – notizie su Bitcoin Le criptovalute sono in costante tumulto. Le informazioni vitali possono perdersi nel flusso di notizie quotidiane e perdere punti importanti.

Questo formato esiste per rimediare a questo. Torniamo alle notizie Crypto Weekly della scorsa settimana per aggiornarti sullo stato attuale delle criptovalute.

Una zona da vedere

Non perdetevi questa settimana diamo il benvenuto Esprit Kryptic, con un articolo che discute l’importanza di detenere stablecoin nel suo portafoglio di criptovalute.

Le valute stabili affrontano la volatilità

il volatilità È probabile che sia prima caratteristica È comunemente associato alle criptovalute. Se questa volatilità rende felici tutti i tipi di speculatori, allora lo è Causa di preoccupazioneSoprattutto quando l’incertezza prevale sulla direzione del mercato. Infatti, la variazione di prezzo, nei casi più estremi, può raggiungere decine di percento, nel giro di poche ore.

Ovviamente il stablecoin imporsi Cottage di scelta contro le fluttuazioni dei prezzi di altre criptovalute. È supportato da valute, materie prime o altre criptovalute. essi Di più Ti consente di diversificare il tuo portafoglio e migliorarne notevolmente le prestazioni.

Ottieni nuove monete

Il risultato della rivelazione del primo punto: le stablecoin conservate nel portafoglio sono a fonte di liquidità Immediatamente riempibile, che sostituisce il tradizionale banconote.

le stablecoin sono “Chi ha progettato” Costruito nel mercato delle criptovalute. Pertanto, beneficiano dei vantaggi blockchain e concedi a Maggiore mobilità, velocità e flessibilità utilizzo di fondi.

Pertanto, il trasferimento tra criptovaluta e denaro fiat può essere effettuato solo quando l’investitore vuole riavere i suoi soldi. Questo rende la valuta stabileelemento centrale Per qualsiasi strategia di investimento, è uno strumento essenziale per capire con calma il mercato.

Vedi l’articolo completo per maggiori dettagli: 5 buoni motivi per tenere le stablecoin nel tuo portafoglio

riassunto delle notizie

▶ DEX SundaeSwap lanciato sulla rete di test di Cardano. Questa è una notizia significativa per l’ecosistema Cardano, che finora non ha avuto una piattaforma di scambio decentralizzata, ma piuttosto una componente angolare di un sano ecosistema DeFi.

▶ Solana si avvicina al disastro correggendo l’errore. Quest’ultimo ha influito sullo scheletro del token utilizzato da molti DEX sulla rete. In totale erano in gioco diversi milioni di dollari.

▶ I minatori islandesi hanno finito l’elettricità. Il fornitore di energia elettrica ha dichiarato no Più essere d’accordo nuovi contratti Per i minatori BTC. Inoltre, i minorenni già inseriti vedranno una riduzione delle razioni.

▶ OpenSea non condurrà un’IPO. La voce sull’IPO di OpenSea è stata smentita durante la settimana. Secondo il suo CFO, ce l’ha fatta Inizio Si trattava di guidare un sottoscrizione.

▶ Ledger ha rilasciato la sua carta di credito crittografata. È stato annunciato alla conferenza annuale «Registro aperto». Ciò consentirà anche l’accesso a linee di credito garantite da criptovalute.

▶ 9 modi per generare reddito passivo dalla criptovaluta utilizzando Monsieur-TK e Dim Decrypto.

Metriche di 5 settimane

? 200 milioni di dollari, è il Importo rubato da BitMart. Sembra che l’attaccante abbia avuto accesso agli hot wallet su Ethereum e sulla Binance Smart Chain.

Post Picshield – Fonte: Twitter

? 30 miliardi di dollari, è il Importo trattenuto da Coinbase Cloud a novembre 2021. In pratica, questi fondi vengono depositati principalmente nei servizi di staking offerti dal colosso degli exchange di criptovalute.

? 50 milioni di dollari, che è il Importo perso Percentuale Hacking BadgerDAO. Come promemoria, la scorsa settimana BadgerDAO è stato violato per 120 milioni di dollari.

? 6, è il Il numero di protocolli che l’attacco dei vampiri guidato da Insu avrà come obiettivo. Questo vampiro mira a fluidificare i protocolli in competizione che forniscono indizi.

? $ 4,5 milioni, che è il Importo investito in DeFi per il fondo People da Celo e 0 x. Come promemoria, questo fondo è supportato da diversi importanti protocolli DeFi, con l’obiettivo di sviluppare e democratizzare l’ecosistema.

Buona settimana al Journal du Quin! ?

