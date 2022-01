USA-Valori da seguire Wall Street (AGGIORNATO) – 31/01/2022 alle 14:54

(Aggiornato con futures su indici e prezzi di Kellogg Square)

PARIGI (Reuters) – I migliori titoli da tenere d’occhio lunedì a Wall Street, poiché i principali futures su indici puntano a un’apertura dello 0,3% per il Dow Jones .DJI e dello 0,2% per lo Standard & Poor’s 500 .SPX, mentre il Nasdaq. Si prevede un aumento di circa lo 0,3%:

* TESLA TSLA.O – Il titolo ha guadagnato l’1,9% prima dell’apertura. Gli analisti di Credit Suisse ritengono che il recente calo dei titoli in crescita renda i titoli interessanti. Il broker aumenta la sua raccomandazione di “Superare” rispetto a “Neutrale”.

* NETFLIX NFLX.O – L’attività dello specialista di video on demand sta guadagnando il 2,7% nel pre-market. Citigroup ha alzato la sua raccomandazione sul titolo di “compra” rispetto a “neutrale” con l’obiettivo di prezzo aumentato da $ 450 a $ 595.

* KELLOGG KN – Il titolo dell’American Agri-Food Group è sceso dell’1,6% nel pre-mercato dopo aver declassato la raccomandazione di BMO a “in linea con la performance del settore” rispetto a “sovraperformante” rispetto al valore. Il broker giustifica questa riduzione a causa dell’elevata inflazione e dei colli di bottiglia nella catena di approvvigionamento.

* Gruppo AAL.O di American Airlines, Southwest Airlines

LUV.N, UNITED AIRLINES UAL.O, DELTA AIR LINES DAL.N – Più di 1.400 voli sono stati cancellati domenica negli Stati Uniti a causa della tempesta che ha colpito la costa orientale del paese, secondo il sito web specializzato FlightAware.com. .

* SPOTIFY TECHNOLOGY SPOT.N – Il gruppo di streaming musicale svedese ha annunciato domenica diverse misure di fronte ai critici che lo accusano di non combattere adeguatamente la disinformazione sul COVID-19, inclusa l’aggiunta di un collegamento ai suoi file audio che consenta agli ascoltatori di accedere alle informazioni degli esperti sul malattia. . L’azione di Spotify porta l’1,5% in più rispetto al mercato azionario.

* Lo specialista di cloud computing CITRIX SYSTEMS CTXS.O ha annunciato lunedì che sarà acquisita dall’hedge fund Elliott Management e Vista Equity Partners per $ 16,5 miliardi (€ 15,2 miliardi).

* LXP INDUSTRIAL TRUST LXP.N – Il gruppo di investimento immobiliare ha annunciato domenica di aver ricevuto una manifestazione di interesse da un hedge fund Land & Buildings Investment Management che vuole acquistarlo per 4,5 miliardi di dollari (4,02 miliardi di euro).

INTEL INTC.O – La società di telecomunicazioni britannica Vodafone VOD.L ha annunciato lunedì che intende collaborare con Intel e altri produttori di semiconduttori per sviluppare la sua architettura di chip per accelerare l’innovazione in OpenRAN, una rete di accesso wireless aperta.

* AMAZON AMZN.O – Il gruppo di spedizioni CMA CGM ha annunciato lunedì di aver firmato un impegno per acquisire il 51% del capitale sociale di Colis Privé a seguito di un’operazione in cui HOPPS possiede il 39% dei pacchi francesi. Amazon Bilancia.



BOEING BA.N – Il gruppo di compagnie aeree irlandese Ryanair RYA.I, che ha registrato una perdita netta negli ultimi tre mesi del 2021, ha dichiarato lunedì che è “molto lontano” da un accordo con Boeing per un potenziale ordine per 10 dei 737.



La banca statunitense ha annunciato, venerdì, di aver pagato al suo direttore generale, David Solomon, un bonus totale di 35 milioni di dollari (31,3 milioni di euro) per l’anno 2021, rispetto ai 17,5 milioni di un anno fa.

* PFIZER PFE.N, BIONTECH BNTX.O – Il Qatar domenica ha autorizzato un vaccino COVID-19 sviluppato dai due laboratori per bambini dai 5 agli 11 anni.

* BEYOND MEAT BYND.O – Barclays aumenta i consigli sui titoli a “sovrappeso” rispetto a “sottopeso”. Le azioni Beyond Meat sono aumentate del 4,4% nel trading pre-mercato.

