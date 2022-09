Agatha Likaron dice: “Ho avuto la caduta di un organo…”

“Ho diverse teoriespiegare Ex conduttore di RTL-TViora presentato da chef Su France Télévisions e AB3, su France Info. Potremmo averlo programmato troppo presto. Forse le persone non volevano guardare qualcosa dentro di lui con calore. Forse ha a che fare con il programma autunnale”.

Poi Agathe Lecaron prosegue, in maniera critica, sui motivi più plausibili del basso pubblico del cooking show Che ha assistito all’ascesa in finale della belga Samira (MMa fu costretta ad arrendersi). “Abbiamo avuto una competizione molto dura. È vero che non siamo stati così fortunati, perché Mask Singer, il colosso di TF1, più forte di The Voice, ha avuto la meglio”. Ospite Casa dell’asilo Non l’ho contato però. “Confesso che ero felice, mi sono detto che non ci sarebbe stata Koh Lanta. E mio marito (François Pelissier, vicedirettore generale per gli affari e lo sport del gruppo TF1, ndr), mi ha detto quest’estate: “Sì, beh, non significa che non ci sarà nessun altro marchio …”, Con voce molto debole, conclude France Info. Mi ha fatto capire che ci sarebbe stato qualcosa di grosso davanti e ho iniziato a prendere una delle mie parti del corpo… quindi immagino che non sia stato d’aiuto. C’erano partite di calcio… molte cose”. La coppia, che lavora in canali concorrenti, è già legata nel segreto professionale.