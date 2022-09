“Crede di essere viva”: l’uomo che saltò sulla bara di Elisabetta II aveva strani motivi…

La foto ha sconvolto il Regno Unito la scorsa settimana: mentre la bara della regina Elisabetta II era nella Westminster Hall, un uomo è saltato sulla piattaforma per toccare la bara. La sicurezza lo ha catturato e gettato a terra, quindi lo ha citato in giudizio. Dopo una settimana di eventi, finalmente conosciamo le sue motivazioni. Sono così stupidi…

Il filmato era in tournée nel Regno Unito lo scorso 17 settembre. Mentre aveva appena tagliato 14 ore di fila, Come molti britannici che sono venuti a porgere i loro ultimi omaggi alla loro defunta regina, Muhammad Khan si avvicinò improvvisamente alla piattaforma dove giaceva Elisabetta II. La sicurezza ha subito arrestato il 28enne e la polizia presente lo ha subito inseguito. È stato processato, interrogato da un giudice nel corso di un’udienza a porte chiuse e alla fine gli è stata fornita una spiegazione del suo lavoro.

Si ritiene che il re Carlo avesse qualcosa a che fare con lui

Il minimo che possiamo dire è che le sue motivazioni sono piuttosto strane: l’uomo è davvero convinto che la regina Elisabetta II… sia viva! Se si avvicinava alla bara, era per verificare che il sovrano stesse bene all’interno. Così decide di aprirlo, convinto che la morte del governatore sia stata in realtà orchestrata da suo figlio… Re Carlo III!

Scioccato, il giudice ha detto alla corte che Muhammad Khan soffriva di “deliri” e ha dettagliato ciò che il giovane gli aveva detto durante l’udienza. “Pensa che re Carlo abbia qualcosa a che fare con lui e potrebbe andare al Castello di Windsor per rendergli omaggio, ma anche perché pensa che sia ancora viva“, È per spiegare.

Il giovane aveva già fatto capire al giudice che era pronto a costruire tutti i castelli della regina, e persino a tornare a Balmoral finché lei non gli avesse risposto, convinto di essere ancora in Scozia, anzi. Vivo.

Rilasciato su cauzione

Il giudice ha infine accettato di rilasciarlo su cauzione prima della prossima udienza prevista per il 18 ottobre, riconoscendo che non è affatto pericoloso. Ma c’è una sola condizione: lo metta nel reparto psichiatrico. Ricordiamo che il 28enne è sotto processo per disturbo all’ordine pubblico.