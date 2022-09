Altre donne rivelano messaggi privati ​​altamente misteriosi con Adam Levine e le reazioni dell’artista: “Ho usato il cattivo giudizio”

Il 20 settembre 2022, la rivista People e TMZ una dichiarazione Che Adam Levine abbia avuto una relazione con una donna, ma il cantante insiste con coloro che lo circondano che “non è successo niente di fisico”.

Sumner Stroh, modella e instagrammer, afferma di essere l’amante del cantante. In un video su TikTok, ha spiegato che l’attrice l’ha manipolata per farla avere una relazione fisica con lui per un anno.

Ma oggi altre donne hanno deciso di uscire dall’ombra svelando le misteriose conversazioni avute con l’artista tramite Instagram e TikTok.

Utilizzando uno screenshot, l’influencer Alison Rose condivide una conversazione che ha avuto con Adam Levine in cui ha detto: “Non dovrei parlare con te, lo sai, vero?”

Altre due donne, l’attrice Marika e la Instagrammer Dana Omari, hanno approfittato di questa polemica per scambiare messaggi con la cantante dei Maroon 5. “Ora sono ossessionato da te”, Per mandargli l’artista. “Non sei sposato?”Risponde Maryka. Allora il cantante gli disse: “Sì, ma è complicato.”

Adam Levine, 43 anni, è sposato con l’ex modella di Victoria’s Secret Behati Prinsloo, 34 anni, dal 2014. Hanno due figli insieme e sua moglie ha rivelato che stanno aspettando il loro terzo figlio pochi giorni fa.

Nel frattempo, il leader dei Maroon 5 ha risposto sui suoi social e ha smentito i fatti ma ha ammesso di aver “oltrepassato il limite”, senza entrare nei dettagli. “Ho esercitato uno scarso giudizio nel parlare con qualcuno diverso da mia moglie in qualsiasi modo o nel flirtare. Non ho mai avuto una relazione, tuttavia, ho superato il limite durante un periodo sfortunato della mia vita‘”, ha scritto sulla sua storia su Instagram.