Come la maggior parte degli allenatori delle nazioni che si qualificano ai Mondiali del 2022, Louis van Gaal dovrebbe sfruttare le prossime partite della Nations League, in programma nei prossimi giugno e settembre, per prepararsi all’incontro con il Qatar. Ma anche il tecnico olandese è impaziente Nell’idea della sfida del Belgio. “Giochiamo contro i belgi primi nella classifica FIFA. Questo ci aiuterà. Affrontare Gibilterra non ti porta nulla‘, Louis van Gaal è stato licenziato giovedì dopo il sorteggio.