450mila dipendenti in aumento dal 1° gennaio: scopri l’elenco

Immatricolazione 1 gennaio 2022, stipendi dei dipendenti in CP 200La più grande commissione congiunta dello stato, potrebbe raggiungere il 3,56%, secondo gli ultimi calcoli di SD Worx. Di indicizzazione in questo modo non sentiremo parlare prima di dieci anni buoni. L’inflazione sta accelerando da diversi mesi. Dopo il 4,16% di ottobre, a novembre ha raggiunto il 5,64%, il livello più alto da luglio 2008 (5,90%).

Per CP 200, Joint Staff Assistance Committee (ex CP 218), che sta per Più di 450.000 dipendenti E oltre 50.000 datori di lavoro provenienti da settori molto diversi in Belgio, i salari sono indicizzati una volta all’anno, il 1° gennaio, in base all’inflazione dell’anno precedente.

Dobbiamo tornare al 2012 per trovare un indice più alto

Il livello dell’indice che verrà applicato il 1 gennaio 2022 non sarà noto in via definitiva fino a quando non saranno determinati i dati sull’inflazione di dicembre, ma abbiamo già una buona idea della loro dimensione, e secondo l’ultima simulazione SD Worx , l’aumento di stipendio in CP 200 sarà del 3,56% il 1 gennaio 2022. Dobbiamo tornare al 2012 per trovare un indice superiore al 3% (+3,17%) e al 2009 per trovare un altro aumento più forte (+4,51%). Nel 2021 e nel 2020, l’indice salariale nel CP 200 era inferiore a un punto percentuale.

Le offerte CP 200 sono suddivise in 4 categorie. Tra le professioni coinvolte ci sono cassieri, automobilisti, persone che lavorano nei call center, oltre a traduttori e molte altre professioni…

> Consulta l’elenco delle professioni rilevanti (clicca qui)