Colruyt sta facendo un cambiamento strategico

Quintoirya Energy, una sussidiaria di Colruyt attiva nelle energie rinnovabili, ha raggiunto un accordo per vendere il 100% delle azioni della sua piattaforma Parkwind e delle attività eoliche offshore a JERA Green, che appartiene a JERA del Giappone, annuncia il gruppo. Mercoledì. La vendita deve avvenire entro l’anno e il prezzo finale è stimato in un minimo di 1,55 miliardi di euro (al netto del debito).

Colruyt Group possiede una partecipazione del 59,9% in Virya Energy ed è attivo nello sviluppo, finanziamento, costruzione, gestione e manutenzione di fonti energetiche rinnovabili, in particolare energia eolica offshore e onshore. La piattaforma Parkwind è essa stessa una filiale di Virya Energy con interessi in quattro parchi eolici operativi al largo della costa belga, nel Mare del Nord (Belwind, Northwind, Nobelwind e Northwester 2). Ne ha anche all’estero, in particolare in Germania e in Irlanda.