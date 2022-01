Abbonati Netflix presi di mira da una nuova truffa

Gli hacker raccolgono informazioni dagli abbonati al servizio incoraggiandoli ad “aggiornare le loro informazioni”.

Diversi lettori ci hanno contattato per informarci di una nuova truffa che sembra mirare specificamente agli abbonati al servizio di streaming video Netflix.

Secondo le nostre informazioni, gli hacker utilizzano diversi indirizzi e-mail per inviare un messaggio di avviso agli abbonati alla piattaforma nelle loro liste. Incoraggiano gli utenti ad “aggiornare le proprie informazioni personali”, citando un “problema di fatturazione”.

Per evitare che il proprio account venga bannato, l’utente è invitato a connettersi cliccando su un link e inserendo le proprie informazioni. Se lo fa, rischia di vedersi addebitare la sua carta e soprattutto di vedere i suoi dati personali riutilizzati da malintenzionati.

Tuttavia, diversi elementi della suddetta e-mail consentono di identificare abbastanza facilmente la truffa: dall’indirizzo e-mail utilizzato all’immagine pixelata che appare lì, incluso un piccolo errore di ortografia che si è infilato nel corpo del testo…Dettagli molto importanti. Perché oggi gli hacker competono nell’ingegneria per riavere le tue informazioni. La visualizzazione delle e-mail di phishing è molto più avanzata rispetto a qualche anno fa. Per evitare di cadere nella trappola, ricordati di controllare questi pochi dettagli. Fai attenzione a non agire in caso di emergenza: la maggior parte degli hacker oggi gioca con un senso di urgenza per hackerare il tuo account, il che indica che sarà presto bandito se non viene intrapresa alcuna azione da parte tua.