Abbiamo trovato come ordinare la console al miglior prezzo su Amazon, ed ecco come farlo

PlayStation 5 è disponibile su Amazon. Il gigante dell’e-commerce ti offre persino di proteggere il tuo acquisto tramite un sistema di invito. Ecco come.

PS5 su invito su Amazon: come funziona?

Se ami i videogiochi e segui da vicino le versioni della console, sai che PlayStation 5 è costantemente esaurita. Covid, carenza di ingredienti, difficoltà nell’approvvigionamento, Aumento del prezzo di venditaIl viaggio su PS5 non è stato facile. Ancora oggi, a quasi due anni dalla sua uscita, la console principale è ancora difficile da trovare. Ogni volta che esce una PlayStation 5 Amazon Grazie alla restituzione dell’inventario, la domanda aumenta. Le quantità disponibili sono limitate, creando frustrazione tra i giocatori che vedono ancora la console passare sotto il loro naso e tra gli e-merchant che non possono evadere tutti gli ordini. Affinché il maggior numero possibile di clienti reali possa acquistare questa ambita console, la piattaforma la vende su invito. Se sei invitato ad acquistare la tua copia, riceverai un’e-mail quando l’articolo sarà disponibile. Amazon già avverte che non tutti gli ordini possono essere evasi.

Come posso iscrivermi a un invito PS5 su Amazon?

Per ottenere l’invito PS5 da Amazon, fai clic su ici. Accanto alla PS5 troverai un piccolo pulsante “chiedere un invitoCliccaci sopra e Amazon registrerà automaticamente il tuo ordine, tuttavia la piattaforma annuncia che verificherà il tuo account e l’invito dipende da diversi fattori come Sony Così. Quindi è impossibile prevedere il tempo di attesa. Se sei invitato, riceverai un’e-mail con un link valido per 72 ore. buone notizie, La console viene venduta nell’e-merchant al prezzo di vendita effettivo, che è di 549,99 euro.

