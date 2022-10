Forzieri mancanti in Overwatch 2? – Osservare e osservare

Overwatch 2 è disponibile di recente e, in modo episodico, l’FPS di Blizzard ha già fatto scorrere molto inchiostro. Reclami circa Pass battaglia della prima stagione Il numero dei giocatori è numeroso e alcuni giocatori rimpiangono il modello di business del gioco a pagamento così come la vendita di loot box.

Tuttavia, sappiamo che i bottini popolari non sono sempre oggetti che vanno nella direzione dei giocatori. È addirittura lontano dal caso che alcuni paesi, come il Belgio, abbiano deciso di vietarlo. Per fare un esempio recente, ricorda che il marketing di Diablo Immortal era puro e semplice Vietato in Belgio E che hai bisogno di una VPN per scaricare il client.

Non siamo presenti per Overwatch 2, ma i giocatori continuano a esprimere la loro insoddisfazione. Questo è particolarmente vero nei forum ufficiali in cui i giocatori discutono di potenziali miglioramenti a Overwatch 2. Ovviamente il gioco è qui da molto tempo e dato il successo del primo authoring, Blizzard segue da vicino le opinioni dei giocatori.

Quindi sono arrivato a una domanda su una funzionalità che è stata abbandonata nelle ultime settimane, ovvero ti manca il bottino? Dopo aver speso 50€ per il gioco, ti piacerebbe spenderli regolarmente per le skin sr OW2?