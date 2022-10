Le specifiche di Oppo Reno 9 trapelano molto prima del lancio ufficiale

Secondo diverse fonti, sembra che la serie di smartphone Oppo Reno 9 È in fase di finalizzazione e alcune persone ritengono che potrebbe essere lanciato ufficialmente entro la fine dell’anno almeno per il mercato cinese. Dovrebbe continuare sulla stessa linea di Reno8 che vuole offrire uno dei migliori rapporti qualità/prezzo sul mercato con un design che riscuota il maggior successo possibile. Ecco perché, secondo la stazione di chat digitale cinese, il Reno 9 sembra avere Configurazione che evolve leggermente rispetto al modello attuale.

Secondo Digital Chat Station, che beneficia di un ottimo track record, l’Oppo Reno 9 trasporterà Numero modello PHM110. Sarà dotato di Schermo AMOLED da 6,7 ​​pollici Che visualizzerà una definizione di 1080 x 2412 pixel con una frequenza di aggiornamento massima di 120 Hz. Sarebbe, ovviamente, possibile ottenere una frequenza più bassa in modo da risparmiare la batteria e ottenere così una maggiore autonomia. Lo smartphone sarà alimentato da a Processore Qualcomm Snapdragon 778G Plus in cui troviamo nessuno telefono (1)Il Motorola Edge 30 dov’è il onore 70, Per esempio. Questa diapositiva sarà accompagnata da 12 GB di RAM Il che è molto importante per un dispositivo di fascia media. Di solito, questa capacità di RAM è riservata ai modelli di fascia alta. Inoltre, dovrebbe poter fare affidamento sulla funzione RAM estesa che consente di fare affidamento sulla memoria di archiviazione per creare RAM virtuale e aumentare così la capacità della cache e quindi la fluidità dello smartphone per spostarsi ed eseguire applicazioni.









Qual è la configurazione per foto e video?





Secondo la stessa fonte, lo smartphone Oppo Reno 9 sarà dotato Sensore di immagine principale da 64 MP Che si è già dimostrato valido sui telefoni cellulari di altri marchi e altri produttori, soprattutto in OnePlus o realme, ad esempio. Sarà sicuramente accompagnato da almeno uno o anche altri due obiettivi. per i selfieil meteorologo pensa di sapere che ci sarà un file Sensore da 32 mega pixelSony IMX709 è già utilizzato nella serie Reno8.









Stessa capacità della batteria ma si carica più lentamente?





Sempre secondo la chat digitale, l’Oppo Reno 9 avrà un’estensione Batteria da 4500 mAh Con possibilità di supporto Carica fino a 67 W. Ricorda, il Reno8 può supportare fino a 80 W, il che potrebbe essere un calo del marchio nel nuovo modello. Naturalmente, questo non è stato ancora confermato. Oppo potrebbe essere stato chiamato a fare delle scelte tra batteria e qualità dello schermo che, nel primo caso, rappresentano un passo indietro ma nel secondo caso un importante passo avanti. È del tutto possibile che il brand preferisca mettere in risalto uno schermo molto bello anche se ciò significa abbassare la potenza supportata dalla batteria che potrebbe essere superiore a 67W sufficienti per una ricarica abbastanza veloce Nonostante tutto, la differenza con una batteria che supporta 80W non è così significativo. Dovremo confermare o meno questi elementi durante la presentazione ufficiale che potrebbe avvenire a breve. È certo che la serie Oppo Reno 9 sarà composta da diversi modelli tra cui Renault9 ProIl Reno9 Pro+.