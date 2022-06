Abbiamo ricevuto un misterioso segnale radio dalla galassia NGC 2082

Sarai anche interessato

Dal centro della galassia NGC 2082, uno galassia a spirale Situato a circa 60 milionianni luce Nel costellazione Orata, vieni da noi a segnale radio forte Di origine sconosciuta. Rilevato da Scienziati di astronomia Durante le campagne di monitoraggio svolte nel 2019 e nel 2021 da vari telescopirisponde a un bel nome J054149.24-641813.7.

In uno studio pubblicato su arXivi suoi scopritori fecero diverse ipotesi sulla sua origine, in particolare confrontandola con altri segni Radio specificato. Sarà ricordato in particolare, con il suo indice spettrale e indice luminosità Alto esplosioni radio velocispesso abbreviato dall’acronimo FRB per “Fast Radio Blast”. sorella Lampeggia Misterioso capace di sprigionare energia in pochi millesimi di secondo, tanta energia quanta Soleil in un giorno, ma la loro origine rimane sconosciuta fino ad oggi.

Quasar o radio galassia

Purtroppo, J054149.24-641813.7 Non raggiunge un livello di lucentezza sufficiente per essere assorbito in a esplosione veloceSecondo i ricercatori. Rimasero poi in gara alcuni candidati: tra questi i falsi, pulsar e alcuni nebulose o radiogalassie. Ma quasi tutte le ipotesi finora sono state escluse. Troppo brillante per abbinare A il riposo Da Supernova osso” Non abbastanza luminoso per essere una sorgente wireless stabile con un predecessore FRB integrato”questo è fonte misteriosa Ha un indice spettrale piatto, cioè una sorgente che sarebbe di origine termica.

Questo indicatore spettrale elimina anche un’altra possibilità: pulsarun segnale periodico da a stella di neutroni che ruota molto velocemente su se stesso. Sono rimaste solo due possibilità: quasar Radio Galassia. I quasar corrispondono ai nuclei attivi di galassie molto luminose, che hanno al centro a buco nero giganteCome via Lattea Case nel mezzo Arco A*.

Per quanto riguarda Sonde di radiazionecome suggerisce il nome, sono galassie la cui energia emessa dalle onde radio deriva Radiazione di sincrotrone. Ma, indipendentemente dal fatto che la fonte corrisponda all’una o all’altra”, Possiamo aspettarci di vederne alcuni assorbire da ciao; Tuttavia, al momento non ci sono dati Hi High Precisione per NGC 2082 “, concludono i ricercatori. Il mistero resta.