50 anni di BMW M: i 10 modelli più leggendari…

Quando guardiamo la data BMWPossiamo facilmente renderci conto che lo sport è radicato nei geni dell’azienda. Tuttavia, durante gli anni ’60, il produttore iniziò a interessarsi sempre più delle prestazioni e vide il proliferare di officine indipendenti (AlbinaE il Schnitzer, ecc.) che lavorano sui loro prodotti. Nel 1972 è stato istituito il dipartimento sport motoristici che impiega un piccolo team di sole 50 persone guidate da Jochen NirbachUn ex pilota.

Con l’obiettivo di lavorare su progetti speciali, questa nuova struttura ha un pesante compito di sviluppo veicoli Versioni da competizione e “civili”. necessari per la loro testimonianza. Se gli inizi portano alla produzione di modelli in piccola serie, la filiale di BMW Presto raggiunse il successo diventando il cliente più famoso del produttore.

Oggi, dopo 50 anni di esistenza, BMW Motorsportt affronta una nuova sfida conelettrificazione dei suoi prodotti. Speriamo che stia guidando le sue prossime auto eccitanti come tutte quelle che abbiamo visto finora…

BMW 3.0 CSL (1972-1974)

Così elegante, la CS Coupé purtroppo non può competere con le migliori auto sportive sul mercato come le auto sacre Porsche 911 Per esempio. a quel tempo, BMW Vuole tornare alle competizioni, nel Gruppo 2 il cui regolamento prevede l’omologazione con sole 1.000 vetture di serie. Ecco come 3.0 CSL (L per “leicht”, “luce” in francese). Con un peso di soli 1.165 kg, pesa motore 3.0 litri 180 CV e il suo aspetto impressionante (nella sua versione “Batmobile” con un pacchetto che migliora l’aerodinamica), fa una forte impressione e azione BMW Motorsport Notato dagli amanti auto sportive dal mondo intero.

BMW M1 (1978-1981)

La prima auto con il badge “M”, che è m 1 Integra molti elementi concept car Presentata “Studio” al Salone di Ginevra del 1972. Molto aerodinamica, questa Frasi Un motore a 6 cilindri da 3,5 litri con 277 CV e 330 Nm. Capace di raggiungere una velocità massima di 262 km/he un’accelerazione da Da 0 a 100 km/h in 5,6 secondi m 1 È un fallimento commerciale perché è venduto troppo costoso. Tuttavia, fanno sapere BMW Motorsport al grande pubblico.

BMW M535i E12 (1979-1981)

Il BMW Serie 5 E12 È il primo modello che esiste già sulla base del ramo sport motoristici Mette gli occhi su solennemente. Rinominato M535iricevi l’auto A motore 3,5 litri singolo albero a camme in testa 218 CV. Dotate Iniezione Bosch L-Jetronic, questo blocco è attaccato a una scatola comportamento 5 velocità che gli permettono di raggiungere i 225 km/h.

BMW M635 CSI (1984-1988)

Come la CS Coupé qualche anno fa, lo era BMW Serie 6 È troppo tipico “grande tour” per solleticare i migliori modelli sportivi dell’epoca. Per questo la squadra BMW sport motoristici Aggiornamento del motore m 1Un bellissimo V6 da 3,5 litri che eroga 286 CV e 340 Nm di coppia. Aggiungine un po’ ciondoli riviste e ponte a chiusura automaticaE il e il M635 CSI Fa miracoli!

BMW M3 E30 (1986-1991)

Come riassumere un file M3 E30 In poche righe? È semplicemente la migliore berlina sportiva della fine degli anni ’80 che ha vinto tutto nelle competizioni, sia in pista che nei rally. Progettato per essere comodo su tutti i terreni, questo veicolo è dotato di un caricatore motore Un 4 cilindri da 2,3 litri con 200 cavalli nella sua versione standard. È il primo auto BMW M. Da produrre in grande serie con poco più di 17.000 esemplari rimasti in catena fino al 1991. Viene commercializzata anche la versione cabriolet in sole 786 unità.

BMW M3 E36 (1992-1995)

Mentre quello BMW Motorsport Ho già colpito duramente M3 E30l’azienda sta ancora guadagnando slancio con M3 E36 la cui prestazione è vicina a quella di Porsche 911 Tipo 964. Sotto il cofano c’è dapprima un 3,0 litri con una potenza di 286 CV, quindi un 3,2 litri con una potenza di 321 CV. Furioso a volontà e presenta la meravigliosa arrampicata lirica, il motore È uno dei migliori della sua epoca. Un’auto che richiede comunque un certo talento per guidare, altrimenti avrai paura quando alzerai la voce!

BMW M5 E39 (1998-2003)

Il primo M5 Andare a V8la generazione E39 beneficia di a motore 4,9 litri sviluppano 400 CV. Il risultato di questa vettura è quello di fornire un comfort di guida eccezionale e la sensazione di un’auto sportiva. Facile da capire M5 questo è il compromesso perfetto, a Frasi Veloce e sicuro in ogni condizione.

BMW M3 CSL (2003)

nel 2003, BMW Rivive la prestigiosa etichetta CSL con la M3 illuminata di 100 kg e dotata di un motore V6 da 3,2 litri che aumenta la sua potenza a 360 CV. Sono state prodotte solo 841 unità con guida a sinistra, modello M3 CSL È un collezionista specificamente dedicato a tenere traccia dei giorni.

BMW M5 E60 (2005-2011)

per me M5 E60E il BMW Motorsport Estrae tutti i punti di interruzione sviluppando almeno un file motore V10 5,0 litri sviluppano 507 CV. Questo blocco, caratterizzato da un’estrema tenerezza, esalta le prestazioni della berlina. Questa generazione è anche orgoglio della tecnologia con un cambio automatico a 7 marce (disponibile anche manuale), diversi aiuti alla guida elettronici e autobloccante Lavoratore.

BMW M2 (2016-2021)

con M2, BMW Motorsport Riuscì a produrre un’auto il cui spirito è vicino allo spirito della prima auto BMW M.. Relativamente conveniente, leggero, semplice e potente M2 Ha riscosso un grande successo commerciale. Ciò contrasta con altri modelli attuali del carattere più complesso.