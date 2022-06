gamescom 2022: nintendo non sarà a colonia – nintendo

A priori, la serata nord-orientale di Nintendo non qui au Festival dei giochi estiviEvento Jeff Kelly Che, in un certo senso, sostituisce E3 (e quello Puoi sintonizzarti sulla trasmissione in diretta questo giovedì.) Assenza logica perché lo speriamo nintendo Andrà in onda come (quasi) ogni anno a giugno, nuovo Nintendo Direct Pochi giorni dopo… ma Nintendo ha appena annunciato che non sarà presente nemmeno all’altro evento estivo: Gamescom svelare Dal 24 al 28 agosto a Colonia, Germania. In una dichiarazione ufficiale, la società lo ha affermato Gamescom Ero “Un evento centrale nel calendario degli eventi Nintendo“Non lo faresti comunque,”Dopo un’attenta considerazione, Nessun offset. Tuttavia, Nintendo specifica che l’azienda sarà presente per tutta l’estate in Germania a diversi altri eventi. Vedi il comunicato stampa di Nintendo Europa meno.

La Gamescom è un evento importante nel calendario degli eventi di Nintendo. Ma quest’anno, dopo un’attenta considerazione, abbiamo deciso di non partecipare a Colonia. Invece, i giocatori possono provare i giochi per Nintendo Switch in una parte di diversi eventi in tutta la Germania. Gli eventi pre-programmati includono road show Con il nostro Air Dreamer e Bulli, ad esempio in luoghi come SWR Summer e Stuttgart Festival for Children and Youth. Per i fan del Giappone e dei videogiochi, abbiamo deciso di partecipare al Main Matsuri Japan Festival a Francoforte e al DoKomi a Dusseldorf e Animagic a Mannheim. Sono previste altre soste e promozioni e non vediamo l’ora di rivedere i nostri fan in molti eventi regionali.