Abbiamo giocato a Goldrake, un adattamento videoludico della popolare serie animata

E in occasione della Gamescom, a Colonia, abbiamo potuto testare per circa un’ora l’adattamento di Goldorak in un videogioco.

Il titolo è pubblicato da Microids e sviluppato internamente in uno degli studi dell’editore francese. E se in passato i Microids non hanno sempre presentato un quadro brillante, dobbiamo ammettere che la loro ultima produzione ci ha affascinato. Pensiamo all’ottimo Marsupilami, ma anche al simpatico reboot di Arkanoid. seguente? Un pacchetto di adattamenti di fumetti nei videogiochi, ma non solo poiché l’editore ha recentemente annunciato anche un adattamento videoludico di Goldorak.

E se non ci aspettavamo necessariamente uno schiaffo, dobbiamo ammettere che siamo rimasti piacevolmente sorpresi da questo primo contatto con il gioco, innanzitutto perché il gioco è visivamente così corretto. Non è certamente uno schiaffo grafico, ma gli ambienti del gioco sono eleganti, gli effetti visivi sono molto riusciti e la direzione artistica è molto fedele alla direzione dell’anime.

Ciò che colpisce a prima vista è la fedeltà al materiale originale: questi sono gli schemi che abbiamo visto nella nostra infanzia nell’anime, la musica originale è stata ri-registrata per l’occasione, e uno dei designer ufficiali di Goldrake, Philip “Golgoth71” Dessole, ha assistito lo studio in questo progetto.

Il gioco assume la forma di una strana mescolanza di generi perché, in pratica, qui scambieremo tre tipi di sequenze: combattimento corpo a corpo nei panni di Goldrake, sequenze di sparatorie ispirate all'”inferno di proiettili” in una grotta, e sequenze di volo che includono anche il combattimento aereo. Un mix esplosivo di generi che funzionano davvero bene.

Va notato fin dall’inizio che lo studio non ha esitato a mostrare originalità nelle battaglie. Qui non dobbiamo premere pulsanti per sconfiggere gli avversari. Dovrai infatti essere strategico e soprattutto cercare i simboli che verranno visualizzati sopra i tuoi avversari. Diverse combinazioni indeboliranno i nemici, ma sarà necessario utilizzare regolarmente il laser per far saltare la loro protezione. Capiterà anche che utilizzino uno scudo che dovrà essere fatto esplodere con una serie di attacchi molto specifici tutti insieme… I combattimenti corpo a corpo sono piuttosto intensi ed emozionanti. Durante la demo abbiamo anche avuto la possibilità di incontrare un boss piuttosto potente, che ci costringeva a rimanere molto mobili con i suoi attacchi aerei. L’evasione viene utilizzata con grande efficacia.

Anche le sequenze di tiro in stile bullet hell “vista dall’alto” hanno molto successo. Il ritmo è buono, il posizionamento dei nemici è eccellente e lo schermo è regolarmente saturo di proiettili e nemici.

Al contrario, siamo rimasti un po’ delusi dalle sequenze di combattimento aereo, dal gameplay poco interessante e soprattutto ridondante in termini di traiettoria. Riteniamo che Microids probabilmente volesse fare molto con un budget piuttosto limitato.

Un altro aspetto importante da sottolineare, che ci è stato presentato durante questa demo, è che il gioco incorporerà anche elementi specifici dei giochi di ruolo con componenti che verranno recuperati durante le missioni e che miglioreranno le abilità del tuo bot. Oggetti che per alcuni possono essere recuperati solo in determinate missioni, il che è un modo indiretto per farti ripetere la stessa missione più volte…

Nel complesso, questo adattamento di Goldrake promette di avere un discreto successo. Chiaramente non è un gioco a tre che ti lascerà a bocca aperta, ma la buona quantità di fan service, un gameplay molto solido e le poche ottime idee che abbiamo potuto vedere in questa demo ci hanno convinto che si tratta di un titolo promettente. Il verdetto finale verrà emesso a fine anno.

