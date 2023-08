RTBF invita gli utenti a verificare la compatibilità dei propri ricevitori

La televisione digitale terrestre belga, popolarmente conosciuta come TNT, sta per compiere un nuovo passo passando all’alta definizione (HD), offrendo così ai telespettatori una migliore qualità video. RTBF, in quanto emittente del pacchetto di canali DTT nell’Unione Vallonia-Bruxelles, raccomanda ai suoi utenti di verificare la compatibilità dei loro ricevitori per continuare a ricevere i suoi canali gratuitamente.

La DTT è un modo popolare e gratuito per ricevere la programmazione televisiva e radiofonica in Belgio grazie alle trasmissioni digitali sulle frequenze terrestri hertziane. attualmente, La RTBF trasmette trasmissioni televisive in diretta sul territorio dell’Unione Vallonia-BruxellesOffre un pacchetto che include 3 canali TV RTBF (La Une, TipiK, La Trois) E anche BlickPunt di BRF 5 stazioni radio RTBF (La Premiere, VivaCité, Tipik, Classic21, Musiq3) e Radio BRF1.

Oggi la RTBF continua il suo lavoro trasformazione digitale presentando i suoi spettatori Qualità video superiore Grazie allo standard DVB-T2, che garantisce Trasmesso in HD. passaggio Standard DVB-T o DVB-T2 consentirà questo miglioramento. Inoltre il formato di compressione video utilizzato sarà HEVC (H.265). Con l’avvento del 5G, presto le trasmissioni verranno trasferite dai canali 56, 55, 45 e 49 al canale 42. In questo modo, a partire dal 1° settembre, il canale 42 diventerà l’unico canale disponibile per la parte francofona del Paese.