des sets la tête dans les étoiles avec la mission Artemis

Pas la peine d’attendre le lancement de la fusée Artemis pour avoir la tête dans les étoiles. Lego un gioco nel gioco City Espace plusieurs ensembles riproducono i diversi elementi della missione della NASA, non lanciano il gigante SLS.

Su peut compter sur Lego pour faire rêver les petits et les grands. Le fabricant de jouets s’est ainsi inspire de la mission Artemis, qui a pour mission de renvoyer l’homme sur la Lune. De nouveaux kits ont en effet fait leur apparition et ces derniers ont de quoi réveiller des envies d’espace !

Tout pour voyager sur la Lune

Il ya tout d’abord la base de lancement de la fusée, qui comprend une tour de lancement et la fusée donc, celle-ci pouvant accueillir deux astronautes à son bord ainsi qu’un rover (fourni). Un dôme d’observation et une salle de commande sont compris dans la boîte ainsi qu’un véhicule de Maintenance, un drone et sei figurine. Bien sûr, tous ces appareils sont inspirés de la NASA, tout pour 139,99 € (1.010 pezzi).

Une fois lancée, la fusée pourra céder sa place à unae station space lunaire, un ensemble di impressionanti inclusi des laboratoires scientifiques et botaniques, un dortoir et una capsule d’amarrage. Cinq figurines d’astronautes complètent le set, pour 59,99 € (500 pezzi).

La luna è l’oggetto d’Artemis, alors bien sûr Lego a pensé à une base de recherche lunaire. Là aussi, c’est du très bon travail qui inclut tout le nécessaire indispensabile pour vivre sur notre satellite : un module lunaire, un rover, un module de repos en form de dôme avec ses labos, garage et sas, et il ya aussi six figurine. Diamo un’occhiata 99,99€ (786 pezzi).

Enfin, pour se déplacer sur la Lune les astronautes de la NASA pourront s’appuyer sur le véhicule d’exploration lunaire, l’ensemble le moins cher du lot (29,99 €) mais pas impressionnant avec ses douze roues et ses deux bras d’exploration. Il peut accueillir trois figurines, qui sont fournies. Le serie compte 275 pezzi.