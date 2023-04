Dal 1977 al 1980, il principe Laurent ha vissuto con una coppia senza figli di Wilrijk, imparando la lingua fiamminga. Quando inizia a frequentare il liceo ad Anversa, Guido e Maya Clairin prendono il Principe sotto la loro ala protettrice e giurano di prendersi cura di lui nel miglior modo possibile.

È così che il principe Laurent, all’età di 13 anni, si è trasferito con la coppia. Vivendo sotto il tetto della loro casa dal lunedì al venerdì, deve studiare e praticare il fiammingo con i suoi “genitori adottivi”. Hanno trattato il giovane principe come il proprio figlio. Mangiavano con lui giorno dopo giorno, e si dividevano le faccende domestiche, anche se Laurent non era molto abile nel pulire i piatti, cosa che spesso cercava di evitare nascondendosi nel gabinetto: “Non abbiamo detto niente i piatti sporchi ti rimarranno, Maya Clarin spiega. In effetti, ha dato i suoi frutti, perché Laurent potrebbe aver incontrato Claire mentre lavava i piatti. Quindi abbiamo fatto un ottimo lavoro.“

Secondo la madre adottiva, questa casa alternativa è stata molto positiva per il giovane principe: “Eravamo lì per lui ed eravamo per lo più a casa. Penso che sia stato molto utile“.

La coppia, il cui compito era insegnare “l’olandese comune e civile”, a volte incontrava difficoltà. In effetti, il giovane principe, che non parlava fiammingo, a volte parlava in vernacolo di Anversa: “Lo stava facendo per infastidirci, Procione Maya Clairin. Ogni volta che lo sentivo parlare in questo modo, avevo sempre paura che facesse lo stesso a casa, a Laeken, e che Albert e Paula pensassero che non prendessimo sul serio il nostro lavoro. Ma non l’ha fatto. Non voleva metterci in imbarazzo”.

“Ha trascorso i suoi anni migliori con noi”.

La coppia, che ha dovuto salutare il principe Laurent dopo tre anni insieme, si ritiene fortunata: “Ci è davvero piaciuto averlo. All’improvviso abbiamo avuto un bambino che non avremmo mai sognato. Per noi era impossibile avere figli e avremmo avuto un figlio”. Maya Clarin spiega nel documentario.

Così Guido e Maya continueranno a considerare il principe loro figlio. “Dice ancora che ha trascorso i suoi anni migliori con noi. Sapevamo che non sarebbe stato qui per sempre, ma con uno come Laurent, lo speri segretamente.“

La coppia è ora in contatto con il principe Laurent e ha incontrato Claire: “Abbiamo pensato che fosse molto importante: chi sarebbe successo? Perché ha vissuto una vita dissoluta per un po’“.