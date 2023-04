La scelta dell’attrezzatura è più essenziale nella Parigi-Roubaix che altrove

La Parigi-Roubaix è più di una semplice bici classica. È uno sforzo sovrumano. Soffrendo per circa sei ore. Rotture, cadute e forature sono spesso causate dai 54 km di tratto acciottolato. I re hanno preparato un giorno che può essere tremendo e stimolante. Pertanto, la selezione dell’attrezzatura è fondamentale per gestirla bene.

Nell’AG2R Citröen, questo viene attivato nel camion dei meccanici mentre si avvicina la ricognizione. Controlla la moto, controlla le gomme, niente è lasciato al caso. Più di ogni altra gara, prepararsi alla Parigi-Roubaix è un must e richiede qualche piccolo aggiustamento. “Questo cambia a livello di sezioni di pneumatici. Nel Giro delle Fiandre siamo su sezioni da 28mm mentre nella Parigi-Roubaix siamo su sezioni da 30m” dettagli Laurent Denonfoxmeccanico francese.

“Durante il sondaggio, i concorrenti testeranno entrambe le taglie per vedere quale si adatta meglio a loro. Alla stazione pilota, la maggior parte dei ragazzi ha un qualche tipo di gel attaccato al manubrio e un paio di modelli di nastro manubrio tra cui scegliere.“

In Hell of the North, la paura rimane il buco. Per ridurre il rischio, configurazioni come DSM o Jumbo-Visma di strada auto da trasporto Arte È possibile utilizzare un sistema di regolazione della pressione dei pneumatici. Grazie ad un piccolo pulsante montato sul manubrio, possono diminuire o aumentare la quantità di aria nelle carcasse.

“Penso che sia utile anche se non abbiamo ancora una prospettiva sufficiente su questa tecnologia.“ Laurent Denonfo continua. “Il sistema ha i suoi vantaggi. Sulla parte asfaltata, le squadre che ne beneficiano possono guidare più di 6 bar. Una volta raggiunta la ghiaia, possono sgonfiare le gomme e regolarle per ogni settore.“

Ma per evitare forature o problemi meccanici, non è possibile prendere l’iniziativa. “Questa è la posizione migliore. Se a volte può rotolare meglio sul lato dei settori è comunque pericoloso perché c’è un alto rischio di foraturaAnalizza il vincitore precedente Greg Van Avermaet.

Scossi in tutte le direzioni per sei ore, i corpi dei corridori saranno testati. Per una parte del gruppo, la Parigi-Roubaix rimane un tormento. “Ho tanti bei ricordi quanti brutti di quella gara.“ricordi Oliver Nizza.

“Nei miei post precedenti ho rotto tutto quello che potevo sulla moto. È un peccato che non abbiamo bici specifiche per Roubaix. Penso che avrebbe dovuto essere perché è ancora una corsa privata. Per noi rimane la stessa bici degli altri classici. Cambia solo la dimensione del pneumatico. Sarebbe meglio se avessimo delle bici modello per Roubaix perché quelle che abbiamo non sono fatte per il gravel nordicoSi rammarica dell’ex campione belga.

Per vincere al Vélodrome de Roubaix bisogna poter contare sul fattore fortuna e ovviamente avere un equipaggiamento assolutamente affidabile ne fa parte.