Non vorremmo arrivare a parlare dell’ossessione di Falcao per un 3/4 a vuoto del Mamburgh per questa partita celebrativa contro il Vallecano, ma anche così, vedere l’uomo che ha segnato 339 gol in 675 partite a Mamburgh è stato sconveniente. Anche se il ragazzo, a 37 anni, è alle ultime pagine di un ricco libro iniziato quindici anni fa al River Plate.

Più che il suo impressionante curriculum e record compreso Dorian Europa, la gente ricorda Falcao come uno dei migliori attaccanti del mondo tanto che il Monaco pagò 60 milioni allora, non troppo lontano, quando questo affare ti permise di essere tra i più costosi nella storia del torneo. 45 minuti trasparente All’improvviso, tutti volevano immortalare questo momento con un giocatore che segnava la “Storia” a modo loro. Ozornwafor, che lo conosceva al Galatasaray, è stato sconvolto almeno sei volte sul tappeto erboso al termine della partita durante la riunione, tutto sorride con il suo ex compagno di squadra. Durante la partita, anche Felice Matzo ha lamentato che la presenza di Falcao potrebbe distrarre parte del suo organico. “Sentivo che i miei giovani non lo rispettavano molto. Nei primi 20 minuti c’era paura quando non ce n’era motivo. Gliel’ho detto nel primo tempo”. Non è servito perché dopo 45 minuti preliminari trasparenti il ​​fuoriclasse sudamericano è stato sostituito. A parte il rimpallo, parato da Rogeli, Al-Tijri è uscito solo per calmare lo scontro tra Ilimaharitra e il portiere Dimitrievsky durante il gol del pareggio (33esimo). “Falcao, non sono rimasto impressionato perché ho già giocato con lui per il Sochaux nella Coupe de France contro la massima squadra del Monaco” I commenti del Capitano. “Gli spagnoli sono facili da insultare. Ho messo in camera il loro portiere perché mi ha insultato. Falcao è venuto a trovarmi e gli ho detto che non mi sarei comportato così se prima non ci fossero state parole. Rispetto la sua grande carriera ma se sono in campo e rispetto tutti non giocherò più molto”. citazioni Rispetto la sua carriera, ma sul campo se avessi così tanto, non giocherei più così tanto”. Lo stesso attaccante sarà assistito dallo stesso 19enne Mehdi Boukamir. “Prima della partita pensavo fosse un mito. Mi sentivo al suo posto con tutta la sua intelligenza. Lui sa mettersi sulla tua strada ma io sapevo come affrontarlo”. READ La moglie di Dries Mertens fornisce dettagli sull'atmosfera al Devils: "Il barbecue è stato imbarazzante" Un souvenir che una cinquantina di persone ha voluto ritirare nel parcheggio del Mambourg mentre aspettavano ai piedi dell’autobus del Rayo Vallecano per commemorare l’arrivo di Falcao con un selfie. Molte persone hanno aspettato l’arrivo di Falcao alla fine della partita. © dott