L’opinione del nostro consigliere Jean-Luc Vandenbroek dopo la tappa 21 del Tour de France: “Vingegaard sta facendo pressione su Remco per andare alla Vuelta”

Che grande giornata per il Belgio. Penn maglia gialla Lotte KopeckyE Il super combattimento di Victor Campinartes et al Vittoria di Jordi Mius sugli Champs ElyseesBeh, è ​​eccezionale. Il corridore della Bora-Hansgrohe stava studiando il Tour, è riuscito ad attraversare la montagna e ha concluso la Grande Boucle nel modo più bello. È stato giocato alla fine del film ed è la prova che anche Philipsen può essere sconfitto. Ma quest’ultimo ha dimostrato di essere il miglior velocista del mondo intorno alla Grande Boucle vincendo la maglia verde senza alcuna discussione.

Attaccando gli eroi, Pogacar ha aumentato la sua popolarità. Questo ragazzo prende il ciclismo come un gioco ed è bello vederlo. Pensavamo di vederlo migliorare nella terza settimana, ma alla fine non è stato così. Il Tour è l’evento più duro del mondo e richiede un’attenta preparazione. Lo sloveno e la sua squadra erano un po’ sconosciuti dopo la caduta nella Liegi-Bastogne-Liegi e potrebbero essersi spinti un po’ oltre per essere in tempo per il Tour de France. Nonostante questo, Pogacar è il corridore dell’anno. Dopo le sue straordinarie Classiche e la caduta a Liegi, questo secondo posto è un vero traguardo.

Ovviamente dobbiamo congratularci con Jonas Vingegaard per la sua vittoria, ma questo Tour de France non ha migliorato l’immagine di Jumbo. Non hanno mai collaborato con gli attaccanti e non ho dimenticato la staffetta che il danese non ha regalato a Van Aert all’inizio del Tour a San Sebastian. La squadra olandese è ancora in lizza per vincere tutti e tre i Grandi Giri, il che sarebbe fantastico. La pubblicità della Vuelta di Vingegaard Non mi stupisce più nel senso che si è salvato durante le classiche ed è il jumbo player più pagato. Penso che avrà un ruolo da compagno di squadra di Roglic, che è all’altezza per prepararsi a questa Vuelta. Quello che non dovrebbe ridere è Remco Evenepoel. La presenza di Vingegaard lo mette sotto pressione come vincitore uscente. La competizione sarà enorme.