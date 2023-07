Formula 1 | Alonso punta il dito contro Pirelli per la sottoperformance della Red Bull

Fernando Alonso afferma che il calo delle prestazioni per il team Red Bull e Aston Martin F1 è probabilmente legato al cambiamento delle caratteristiche Pirelli più durevoli che sono state introdotte a Silverstone.

Per contrastare l’aumento delle prestazioni in F1, Pirelli ha dovuto rinforzare la struttura dei suoi pneumatici, che devono sopportare carichi maggiori rispetto alle più ottimistiche previsioni.

Quindi pneumatici più rigidi danneggerebbero l’RB19 e l’AMR23 secondo Alonso.

“Siamo dieci volte dietro alla McLaren, quindi non è così male come sembra il risultato.

“Inoltre, non è un caso che da quando le nuove Pirelli sono arrivate a Silverstone, poche squadre stanno faticando di più, e poche squadre sono abbastanza contente della loro macchina ora”.

“Non siamo solo, solo un po’. Ma penso che la Red Bull sia stata chiaramente colpita da queste gomme, possono fare una doppietta in qualifica e in gara senza problemi e ora non sono più al primo posto qui”.

“Puoi vedere che Perez sta lottando per essere tra i primi 10 quando finalmente ha una qualifica senza problemi. A Silverstone, penso che Verstappen fosse solo tre secondi davanti a Norris per questo motivo. Quindi vedo le cose un po’ anomale da Silverstone”.

È un’impressione o una conferma motivata dalla sua prestazione da record in F1?

“Entrambi. La macchina può dare sensazioni un po’ diverse con queste gomme. Ma a volte è difficile essere neutri”.

“Ovviamente non abbiamo migliorato troppo la macchina rispetto ai nostri principali concorrenti. Ora abbiamo nuovi pezzi di ricambio per ogni squadra ogni giovedì. Ora è molto facile vedere quali squadre stanno portando sempre più parti con la lista obbligatoria da mettere a disposizione”.

“Ma se torni alla Red Bull, hanno perso prestazioni da Silverstone, questo è un dato di fatto”.