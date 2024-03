A causa di questa controversa aggiunta fatta dopo il rilascio del testing, Dragon's Dogma è stato penalizzato dai giocatori su Steam e Metacritic.

Dragon's Dogma 2 ha attirato l'attenzione dei fan dei giochi di ruolo, ma non per le giuste ragioni. Dopo aver aggiunto elementi che non erano inclusi nelle beta, il gioco di Capcom viene demolito su Steam e Metacritic, e capiamo perfettamente il perché…

Dragon's Dogma 2 suscita l'indignazione della comunità

La Dottrina del Drago II Appena rilasciato PlayStation 5, vaporeet al Serie XboxNaturalmente, il gioco Capcom Riceve molta attenzione, sfortunatamente, non sempre in meglio. Anche se la maggior parte degli altri test e recensioni sono abbastanza positivi, compreso il nostro, che gliel'ho dato 16/20Sembra che l'opinione dei giocatori sia completamente diversa se guardiamo ciò che sta accadendo attualmente sulle pagine vapore et al Metacritico Gioco.

Mentre le valutazioni erano Abbastanza positivo Finora, questo è tutto adesso Mediee sono sulla buona strada per diventare buoni Un po' negativo. Perché questo cambiamento? Potrebbero essere i piccoli punti neri evidenziati nella maggior parte dei test, come la mancanza di ergonomia nei menu e cali intermittenti di prestazioni, la ragione? Beh, immagina di no! Il motivo è completamente diverso, e ci sembra in qualche modo giustificato…

L'economia del Vermond crolla

Al momento dell'acquisto La dottrina del drago 2 SU vaporeNon solo puoi accedere al gioco, ma puoi anche accedere a una pagina ad esso dedicata Contenuto scaricabile. Questo non è un problema di per sé, alcuni studi pianificano i DLC con largo anticipo e un gioco con DLC è molto comune al giorno d'oggi. Il problema è che Contenuto scaricabile In questione è più vicino a Piccole transazioni da qualsiasi altra cosa. In effetti, gli oggetti forniti sono oggetti che possono essere trovati spesso nel gioco, ad es Gruppi di campeggio Riposare, Chiavi della prigione Per fuggire dalle carceri, e anche Pietre rinascimentali Per rilanciare i suoi colleghi.

Ma ci sono anche elementi come L'incenso è multiusoun oggetto che permette di cambiare il carattere di una pedina (anche in modo casuale), L'arte della trasformazione dei volumi Per cambiare l'aspetto del tuo ribelle, Portacrestox Per selezionare posizioni di viaggio veloce sulla mappa (un raro oggetto di gioco) e persino pacchetti di Cristalli di spaccaturavaluta del gioco Capcom, tutti compresi tra 0,99 € e 4,99 € a seconda dell'articolo e della sua quantità. La cosa più sorprendente di tutto questo è che la maggior parte di questi oggetti può sicuramente essere ottenuta nel gioco senza il loro aiuto “Piccolo DLC”ma la maggior parte di essi sono molto difficili da trovare, e alcuni sono disponibili solo in quantità limitate, come i rarissimi volumi dell'Arte della Metamorfosi.

Peggio ancora, quello Equipaggiamento del campo esploratore Consigliato nella pagina vaporeNon solo non sono solitamente disponibili nel gioco, ma pesano anche meno di quelli che puoi ottenere gratuitamente. E oltre a ciò, puoi acquistarne alcuni All'infinito Nei negozi in-game una volta sbloccato. Questo è sufficiente per sconvolgere i giocatori che hanno già pagato 65,99 € per il gioco – o addirittura 74,99 € per la Deluxe Edition…