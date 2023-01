Un’eccezionale scoperta di un laboratorio di ossidiana risalente a 1,2 milioni di anni fa!

In uno studio pubblicato in natura e la sua evoluzioneI ricercatori hanno esaminatoetà della pietra e determinati comportamenti. Descrivono in dettaglio una scoperta atipica di un laboratorio di produzione bifacciale risalente a 1,2 milioni di anni fa! Più specificamente, 578 strumenti di ossidiana sono stati trovati in un sito nella Awash Valley, in Etiopia. Era inaudito, perché l’ossidiana è uno dei materiali più difficili con cui lavorare, e le precedenti officine trovate avevano incluso altri tipi di pietra!

Un laboratorio di costruzione di utensili 1,2 milioni di anni fa

Durante questo periodo, che si estendeva da 2,6 milioni di anni fa a 3300 anni prima della nostra era, quandoEtà del bronzo, Sono stati sviluppati molti strumenti e la popolazione è migrata, tanto che in Europa sono stati trovati alcuni laboratori di fabbricazione di utensili, ma questa volta risalenti a 774.000 anni fa! Prima di questo, la maggior parte dei nostri antenati si trovava nel continente africano.

I bifacciali sono tra i primi strumenti che ha realizzatorazza umana : Alcuni sono stati trovati fino a 1,6 milioni di anni. Erano fatti di pietre diverse, tagliate per ottenere una forma leggermente appuntita all’estremità e due facce identiche. L’utilità di questi è ancora dibattuta, poiché potrebbero servire come arma, o come strumento di taglio… Un’altra ipotesi, quella della selezione sessuale, è stata avanzata: sarebbero servite come indicatore dell’abilità corporea. gustoso!