Come trascorrere meno tempo sul tuo iPhone?

Gli smartphone sono diventati strumenti essenziali nella nostra vita quotidiana, facilitando l’accesso a numerosi servizi e informazioni. Tuttavia, un uso eccessivo può avere conseguenze negative sulla nostra salute e sul nostro benessere.

Non è un segreto che il tempo che trascorriamo davanti ai nostri schermi supera tutte le raccomandazioni. Anche l’eccessiva esposizione agli schermi è considerata una piaga che mette a rischio la salute mentale, psicologica e fisica dei bambini. Molti specialisti mettono in guardia dagli effetti dannosi di questo fenomeno emergente. Ecco alcuni suggerimenti per imparare a gestire il tempo trascorso davanti allo schermo e raggiungere l'equilibrio.

Passaggio 1: sii consapevole del tempo che trascorri sul tuo iPhone

Per valutare il tuo utilizzo attuale ti basterà controllare la funzione “Screen Time” o “Digital Wellbeing” nelle impostazioni del tuo smartphone. Ciò ti fornirà informazioni dettagliate sul tuo utilizzo quotidiano.

Ma conoscere il tempo trascorso davanti allo schermo è solo la base. Dobbiamo poi comprendere i rischi legati ad un consumo eccessivo dello schermo. Ciò può aumentare il rischio di sviluppare la pressione sanguigna e influire negativamente sulla salute mentale.

Passaggio 2: stabilire obiettivi di riduzione

Una volta completato il primo passaggio, ora è il momento di stabilire i limiti. Stabilire obiettivi realistici per ridurre gradualmente il tempo trascorso davanti allo schermo è fondamentale. Stabilire obiettivi troppo difficili non ti aiuterà a ridurre il tempo trascorso davanti allo schermo.

Per fare ciò è possibile utilizzare gli assistenti disponibili direttamente nell'iPhone. Esistono funzionalità come il controllo genitori o i limiti delle app per aiutarti a raggiungere questi obiettivi.

Passaggio 3: utilizzare i limiti di gestione del tempo

Monitorare i tuoi consumi ti sarà di grande beneficio. Per fare ciò ci sono possibilità direttamente nelle impostazioni del tuo iPhone. Infatti, nella scheda Tempo di utilizzo, puoi impostare i tuoi limiti. Che si tratti dell'utilizzo di determinate app o della pianificazione degli orari durante il giorno in cui lo schermo non è disponibile.

Passaggio 4: confronta te stesso con la media

Secondo uno StareIn media, un belga trascorre 5 ore e 44 minuti davanti a uno schermo (dato relativo al 2023). Quindi prenditi il ​​tempo necessario per confrontare il tuo utilizzo con questa media per comprendere meglio il tuo sito e modificare i tuoi obiettivi, se necessario. Se il tuo livello è significativamente più alto della media, ci saranno azioni da intraprendere. Se altrimenti sei al di sotto della media, avrai la possibilità di scegliere se fare maggiori sforzi o meno.

Passaggio 5: ulteriori suggerimenti per ridurre il tempo trascorso davanti allo schermo

Esistono numerosi suggerimenti per evitare di trascorrere del tempo sullo smartphone. Notiamo, ad esempio:

Cambia lo sfondo: scegli uno sfondo che ti motivi a utilizzare meno il telefono.

Notifiche: limita le notifiche alle app importanti per ridurre le distrazioni.

Tempo senza telefono: imposta gli orari senza telefono durante il giorno, ad esempio durante i pasti o prima di andare a letto.

Gestire il tempo trascorso sullo smartphone è fondamentale per mantenere una buona salute fisica e mentale. Seguendo questa guida potrai riprendere il controllo del tuo utilizzo e migliorare il tuo benessere digitale.

