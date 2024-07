Windows 11 23H2 è finalmente disponibile e l’attesa è finita

Per installare questo aggiornamento, apri semplicemente Impostazioni > Windows Update e controlla se Windows 11 23H2 è disponibile per te. In questo caso, apparirà un pulsante per riavviare il dispositivo. I requisiti di sistema sono gli stessi delle versioni precedenti del sistema operativo, il che dovrebbe garantire una buona compatibilità dopo l’installazione.

La fine del supporto Windows 22H2 è prevista per l’8 ottobre 2024. Dopo questa data, i computer non riceveranno più patch di sicurezza, rendendoli più vulnerabili agli attacchi. L’azienda di Redmond aggiornerà automaticamente i dispositivi che eseguono Windows 11 Home e Pro con 22H2 e quelli non gestiti dai dipartimenti IT a Windows 11 23H2. Per quanto riguarda questa versione, il supporto termina l’11 novembre 2025.

Cosa c’è di nuovo in Windows 11 23H2?

L’aggiornamento di Windows 11 23H2 offre diverse funzionalità tra cui il raggruppamento della barra delle applicazioni per visualizzare ciascuna finestra dell’applicazione aperta come un’icona separata. Aggiunto nuovo mixer del volume. L’aggiornamento include controlli di illuminazione RGB, supporto nativo per i formati 7Z e RAR e altri miglioramenti.