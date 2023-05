A 54 anni perde tutti i suoi amici a causa del suo fisico!

Mostra riepilogo

Questa donna è sicura al 100% che il suo corpo attraente sia l’unico motivo che ostacola la sua vita sociale. Sta già lottando per avere veri amici e un marito. Ha insistito per dare più spiegazioni alla sua teoria!

Amici: la bellezza non è una benedizione per questa donna!

Jin Kuro è convinta di essere troppo bella per avere amici. Probabilmente tutti pensano che la vita sia bella con belle persone. Tuttavia, questa signora è sicura di Inversione. Fa davvero una dichiarazione piuttosto sorprendente!

Jin Kuro ha un fisico che soddisfa gli standard di quella che oggi viene chiamata “bellezza”. Tuttavia, considera il suo corpo muscoloso snello e bello un peso. A ragione, a 54 anni è ancora sola e senza amici.

Omar non lo colpisce affatto. Quando vedi Jin Kuro per la prima volta, potresti pensare che sia molto popolare. Poi ci diciamo che deve farsi molti amici, ma è proprio il contrario.

Jin Kuro sta iniziando a rendersi conto che il suo corpo l’ha creata Grasso solido vegetale o animale per cucinare Sulla trentina. Capisce che cattura sempre l’attenzione di uomini e donne. Tuttavia, i suoi amici non l’hanno mai avvicinata a causa della sua bellezza. E questo senza nemmeno conoscere il suo carattere.

Jin Kuro è brava con se stessa!

Ma nonostante questo, Jane ha sempre creduto che fosse importante mantenere il proprio corpo. Ed è quello che fai trascorrendo molto tempo a fare esercizi. Segue anche una dieta rigorosa Mantenere Il numero che sogni.

Jane lo è già In perfetta armonia con il suo corpo. Quindi non ha intenzione di smettere di prendersi cura di se stessa solo perché vuole avere degli amici. Questo è anche il caso degli uomini.

Non ha intenzione di rinunciare solo per far sentire gli uomini meno simpatici. Quindi Jane Vive ancora la sua vita a modo suo. E questo nonostante la perdita di amici. Inoltre, ha già smesso di rimproverarsi per questo.

In effetti, Jane si sentiva in colpa per non avere veri amici a causa del suo aspetto. Qualcosa su cui sta ancora lavorando adesso. Ed è stato molto meglio perché alla fine ciò che conta è che lo sia nell’accordo con se stessa!

Jin Kuro ha incontrato dei veri amici!

Jin Kuro ha appena dimostrato che la vita sarà più facile per le belle persone. E anche il fatto che queste persone hanno un lavoro più veloce così come amici e compagni facili.

Secondo la signora, il suo fisico imponente ha complicato la sua esistenza. Per una buona ragione, le persone hanno La tendenza a formare un’idea di bellezza esteriore. Soprattutto per le donne.

La gente pensa che le persone che sono in buona forma fisica siano spesso stupide. Pertanto, individui come Jane sono sempre costretti a dimostrare alle persone la loro intelligenza di fronte alla sua bellezza.

Complessità che ho deciso di mettere da parte. Grazie a questa decisione, ho potuto incontrare amici veri Chi la ama per quello che è!