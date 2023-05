Lancio della Digital Health Roadmap 2023-2027

Cosa mercoledì 17 maggio 2023 450 persone (presso il Ministero della Salute e della Prevenzione e online) si sono unite per lanciare la Digital Health Roadmap 2023-2027”Mettere la tecnologia digitale al servizio della salute“.

Questa nuova tabella di marcia, in continuità con la precedente, è attuata dalla Delegazione ministeriale per la sanità digitale (DNS), sotto l’impulso dei ministri, e in collaborazione con i suoi partner (assicurazione sanitaria, Agenzia sanitaria digitale, ecc.) e tutti gli attori dell’ecosistema.

Presentatori del lancement, il ministro della Santé e della Prevenzione, François Braun, e il ministro della Solidarités, delle Autonomie e degli handicappati, Jean-Christophe Combe, hanno sottolineato l’importanza del travail collection réalisé durant ces trois degli ultimi anni.

Esiste ormai un quadro di azione e collaborazione tra enti pubblici, con rappresentanti di utenti e cittadini, professionisti e strutture sanitarie e con le imprese del settore. Grazie a questo, la Francia potrà essere il campione della salute in Europa, al servizio dei malati. Questa tecnologia digitale migliorerà umilmente il nostro sistema sanitario, apportando cambiamenti tangibili alla vita quotidiana di pazienti e professionisti.

La roadmap descrive i progetti prioritari per il prossimo quinquennio, suddivisi in: 4 temi, 18 priorità e 65 obiettivi Con fasi temporali e un’entità specifica come portatore principale, responsabile della corretta attuazione.