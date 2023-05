Salute mentale: le persone ansiose hanno maggiori probabilità di avere ictus!

Secondo uno studio recente, l’ansia gioca un ruolo enorme nella tua salute mentale. E sull’aumento del rischio di ictus.

Tutti sanno che preoccuparsi non fa bene alla salute, in particolare alla salute mentale. Ma alcuni non sanno cosa potrebbe causarlo. Secondo un recente studio, Le persone inclini all’ansia hanno maggiori probabilità di avere un ictus.

L’ansia rimane la più vulnerabile

E vuoi che lo studio sia chiaro e chiaro. Soggetti che forniscono I sintomi gravi della depressione sono molto probabili. Soprattutto a rischio di avere un ictus. Fortunatamente, ci sono molte soluzioni per evitare questo.

In effetti, ci sono molte cose che aiutano a migliorare la tua salute mentale. Come la tolleranza per esempio. È vero, dipende da cosa devi perdonare. Ma se non hai problemi a farlo, fa bene alla salute. E riduce la tua ansia.

Una cosa eccellente quando vedi rischio di ansia e depressione. Soprattutto se basato sullo studio più recente pubblicato da Neurology. Ciò dimostra che le persone che hanno avuto un ictus hanno un punto importante.

È probabile che il 46% di loro sia di cattivo umore subito prima dell’incidente. E questo è paragonato a un gruppo di controllo di persone… che non hanno avuto un ictus. Ma questa non è l’unica informazione fornita.

Infatti, secondo lo studio, Le persone depresse hanno difficoltà. Soprattutto riprendendosi da un ictus. Pertanto, sono i più colpiti in termini di salute mentale.

L’ansia colpisce la salute mentale e il rischio di ictus

È stato condotto un secondo studio. Non si tratta dell’influenza che può avere il tuo manager. Se quest’ultimo ti interessa, ti consigliamo per cliccare qui. Per scoprire l’articolo che abbiamo dedicato a questo argomento.

Tornando all’altro studio sulla salute mentale, questo si è concentrato su più persone. Questi portano geni specifici. Come abbiamo notato Borsisti di Relazioni InternazionaliÈ stato scoperto che questi geni sono associati a vari disturbi.

Vale a dire, la depressione. Ma anche bipolare. o disturbo affettivo stagionale. Secondo lo studio quelli che sono più probabilità di avere un ictus Sono solo… quelli con il più alto rischio genetico.

I ricercatori dell’Università di Lund hanno mostrato un altro risultato. I dati lo dimostrano I problemi di salute mentale sono alla radice degli ictus. non il contrario! Gli infortuni possono avere un impatto significativo.

In particolare, portano a disabilità a lungo termine. Per non parlare dell’effetto su come le persone si sentono riguardo alle cose. Oppure pensa a questi. In realtà, Dimostra che dobbiamo fare di tutto per essere felici Nella vita. Per fare del bene alla nostra salute mentale. Anche se rimane difficile e non tutti possono raggiungerlo.