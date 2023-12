7 consigli per ridurre la bolletta energetica

Adottando alcune semplici nuove abitudini è possibile ridurre sensibilmente la bolletta energetica. Ecco alcuni consigli da adottare questo fine settimana!

1. Ridurre la temperatura dei programmi della lavatrice

Lavare i panni a 30 gradi invece che a 60 fa risparmiare circa il 50% di energia. È meglio utilizzare un programma più lungo, come la modalità Eco. Certo, il bucato richiederà un po’ più tempo, ma noterai la differenza nella bolletta.

2. Evitare di utilizzare l’asciugatrice il prima possibile

Non ti piace stirare? Allora adorerai questo suggerimento! Purtroppo l’asciugatrice è uno degli elettrodomestici che consuma più energia, per questo motivo è meglio provare a stendere il bucato all’aperto non appena il tempo lo permette. Inoltre, utilizzando questa tecnologia, il tuo bucato risulterà meno stropicciato. Tutto ciò di cui hai bisogno è una corda e delle mollette e il gioco è fatto! Dì addio al ferro!

Energia: le notizie sono buone per i mercati del gas e del petrolio e mi aspetto ulteriori cali dei prezzi dopo il 10 dicembre

3. Viva le lampade!

Non hai ancora cambiato le lampadine? Tieni presente che le luci a LED consumano molta meno energia rispetto alle lampadine tradizionali. Soprattutto, hanno una durata di vita più lunga. In termini di investimento, l’acquisto di luci a LED è molto conveniente. Puoi scegliere anche il colore, caldo, perfetto per il soggiorno, freddo per la cucina o neutro per un look naturale, a te la scelta! Ma soprattutto non dimenticate di sfruttare il più possibile la luce naturale, è gratis!

4. Prestiamo attenzione ai consumatori silenziosi

Un caricabatterie collegato, un forno a microonde, una TV spenta o anche il caricabatterie di un computer… Non sempre ci pensi, ma anche in modalità standby i dispositivi consumano energia. Può rappresentare fino al 10% della bolletta totale! Quindi, è meglio cercare di prendere l’abitudine di scollegare i dispositivi non utilizzati il ​​prima possibile.

La bolletta elettrica annuale pesa 40 euro in più rispetto al 2025

5. Riduciamo il consumo di acqua calda

Le temperature scendono e tendiamo a rimanere un po’ più a lungo sotto l’acqua calda. Ci sentiamo molto bene lì. Ma attenzione ai consumi! Suggerimento: utilizzare soffioni a basso flusso e isolare i tubi dell’acqua calda per prevenire la perdita di calore e ridurre il tempo della doccia.

6. Indossiamo la nostra giacca/plaid

Il blazer oversize e l’ibrido blazer scozzese sono emersi durante l’esplosione dei prezzi dell’energia. Se quest’anno non hai un’idea regalo, questo è un must da mettere sotto l’albero di Natale. Alla moda e caldo, sarà un successo con i tuoi cari! Quindi abbiamo abbassato il termostato di un grado e messo le coperte!

Puoi trovare lo snuddie Double Elf a € 28 nel negozio Primark ©primark

7. Miglioriamo l’utilizzo della nostra piastra di cottura

Non possiamo dirlo abbastanza: l’uso di un coperchio per far bollire l’acqua può ridurre di tre volte il tempo di cottura. Assicurati inoltre di utilizzare padelle e pentole delle dimensioni adatte alla zona di cottura. Ciò ti aiuterà a evitare inutili perdite di potenza.