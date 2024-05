La microfibra presentata come magica permette di pulire tutto in modo ecologico? L’esperto esegue il test

Per rimuovere la polvere, pulire le piastrelle o anche rimuovere il trucco. Alcune persone non giurano più sulla microfibra. Ha un posto di rilievo sui nostri scaffali. Perché questo successo? La microfibra è davvero rivoluzionaria?

Stephanie è un’infermiera e madre. Non potrai più fare a meno della microfibra. “Non giuro più sulla microfibra, pulisce tutto ed è un ottimo sgrassatore. Sono un infermiere. “È silossinico e disinfetta con il 99,9% di acqua e almeno non ci danno più fastidio tutti questi prodotti tossici in casa.” Lei conferma con soddisfazione.

La prima volta che l’ho fatto sono rimasto davvero colpito

È così convinta che Stephanie, quasi 10 anni fa, fosse anche una modella di prodotti per la pulizia per un importante marchio di microfibra. “Ciao, grazie per essere qui oggi per il workshop H20. Conosci la nostra gamma completa di 3 microfibre”, Lo dice l’infermiera al suo pubblico femminile.