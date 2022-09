Ecco finalmente la Ferrari Purosangue, il SuperSUV della Ferrari!

sì, il genuino Prende il profilo rialzato e la protezione periferica e il portellone rendendolo così pratico, non dire a tifo che il Purosangue è un SUV o un crossover! Secondo il produttore, è “perUna Ferrari di tutti i giorni, quella che usiamo per fare la spesa, andare a prendere i bambini a scuola o andare a sciare”. E per far fronte anche a tutte queste situazioni, beneficia dello stesso sistema di trazione integrale della GTC4Lusso, che, per inciso, sostituisce. E, vero, con un’altezza da terra di 185 mm, è tutt’altro che molto robusto.

© Ferrari

Atmosfera sportiva high-tech

Per entrare nell’abitacolo, l’apertura delle porte posteriori a contrasto ed elettroniche fa poco effetto! All’interno scopriamo un box rigido per 4 posti e 473 litri. Ben accatastati nel suo unico secchio, i passeggeri posteriori non mancano di spazio. Tuttavia, i posti migliori sono davanti! Il pilota affronta il volante e gli indicatori digitali tipici della Ferrari mentre il suo assistente ha diritto a uno schermo da 10,2 pollici che mostra tutte le funzioni dell’auto. Per quanto riguarda l’aria condizionata, è regolata da una manopola che sale dal cruscotto.

© Ferrari

12 cilindri

La Purosangue adotta un aspetto particolare, simile a un’auto sportiva a motore anteriore, con un profilo caratterizzato da un cofano extra lungo. Bisognava imbarcarsi sul nuovo motore V12 da 725 CV e 716 Nm, di cui l’80% disponibile a partire da 2100 giri! Abbastanza per catapultare questo purosangue da 2.033 kg a 100 km/h in soli 3,3 secondi e lasciarlo andare oltre i 310 km/h!

© Ferrari

commento unico

Gli ingegneri italiani hanno lavorato così tanto su questo nuovo modello che l’80% dell’auto è nuova! Ciò che ha reso possibile questo progetto, secondo Ferrari, è stata la sua complessa sospensione elettromeccanica, che consente regolazioni più rapide rispetto alla tecnologia magnetica o pneumatica. Gli permette anche di fare a meno delle barre antirollio. vantaggio in termini di dinamismo e comfort.

© Ferrari

A caro prezzo!

Tuttavia, il Purosangue parte da… 390.000 euro! Sii molto più di un Cayenne Turbo GTquesto Gestione Lamborghini o me Aston Martin DBXcirca 200.000 euro.

Sembra che questo non sia un problema per i futuri clienti perché la Ferrari annuncia già che i libri degli ordini sono pieni! Le prime copie devono essere consegnate entro l’estate 2023.