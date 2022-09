Isolamento si ma a quale costo nel nostro Paese? Tra soggetti da esordiente ed enigmi distinti, la difficile situazione del Vallone

Finora sono esistiti diversi sistemi: essi rate ha detto Fiumerisparmio energetico (tetto, parete, pavimento, finestre, scaldacqua solare, pompa di calore e caldaia con pompa di calore) e Responsabile del rinnovamento delle Fiandre viventi (Destinato alla ristrutturazione di elementi strutturali della casa, tetto, falegnameria esterna e installazioni artistiche). Dal 1 ottobre sono cumulabili in un unico bonus ordinabile tramite contatore digitale. Obiettivo dichiarato: facilitare le procedure e assegnare questi premi. Il simulatore calcola anche i premi in base ai tuoi dati.

tutti Chi investe in una casa esistente, appartamento, condominio o edificio non residenziale (come un edificio commerciale o per uffici), ora potrà richiedere assistenza finanziaria per investimenti di efficienza energetica (come isolamento del tetto, isolamento delle pareti, ecc. .) Ne fa parte (isolamento del pavimento, vetri ad alto rendimento, scaldacqua solare, pompa di calore, caldaie a pompa di calore, caldaie a condensazione a gas) e investimenti nella qualità abitativa (elettricità e servizi igienici, ristrutturazione interna, serramenti).

Grande vantaggio, puoi chiedere una ricompensa Per una vostra casa, appartamento o edificio non residenziale Non ti preoccupare, ma in cosa investi, anche se lo fossi n’essere non il proprietario da questo edificio. Pertanto, le persone giuridiche, comprese le associazioni di comproprietari, possono richiedere un premio.

la condizione La tua attività migliora le prestazioni energetiche dell’edificio.