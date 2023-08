6 annunci da non perdere!

Il 22 agosto ha segnato l’inizio della Gamescom, la più grande fiera di videogiochi d’Europa. Un evento imperdibile per i giocatori di tutto il mondo, lo spettacolo ospita una serata di apertura annuale al Summer Game Fest. Questa edizione ci ha riservato grandi sorprese, presentate ancora una volta da Geoff Kelly. Se ti sei perso la serata, qui 5 pubblicità che dobbiamo ricordare.

Grazie a Dio sei qui!

Tra le tante partite che tutti aspettavano, abbiamo avuto un improvviso raggio di sole. Grazie a Dio sei qui! è un gioco indie che promette già di unirsi ai ranghi dei Nuggets il prossimo anno. È un titolo immaginario che prende la forma di un’animazione interattiva, con un design circolare e uno straordinario senso dell’umorismo. Nessuna data di uscita è stata comunicata al momento, ma sicuramente è un gioco da tenere d’occhio.

Assassin’s Creed Mirage

Il prossimo gioco Ubisoft ci ha onorato con il suo debutto nella serata di apertura. Questo è il primo trailer di Assassin’s Creed Mirage da quando è stata annunciata la data di uscita anticipata. Ora che è ORO (pronto per il mercato), è tempo di un mini-tour di Bagdad, il nostro parco giochi per 30 ore di vita del titolo. Il nuovo AC Opus dovrebbe essere rilasciato il 5 ottobre su console e PC.

L’età degli imperi IV

Qualche mese fa, Microsoft ha annunciato l’arrivo del franchise L’età degli imperi su Xbox Game Pass, una notizia che ha fatto scalpore e deliziato i fan. Dopo l’uscita della seconda parte, arriva il momento che tutti aspettavano. Age of Empires IV è finalmente disponibile nel catalogo. Quindi è giunto il momento o mai più di offrirti il ​​combattimento strategico in tempo reale, a più di 25 anni dalla nascita della licenza. Tieni presente che il multiplayer rende compatibili i giochi tra Xbox e PC.

campo stellare

A pochi giorni dalla sua uscita, Starfield fa ancora parlare di sé. Durante la Gamescom, rivelerà il suo nuovo clip promozionale, questa volta in un evento dal vivo. Non si tratta di condividere con noi nuove funzionalità, ma di farci muovere con questo breve video. Nel frattempo, il gioco sta registrando i suoi primi grandi leak poiché alcune copie sono state inviate alla stampa e agli influencer per essere testate. Ci vediamo il 6 settembre per metterci finalmente le mani sopra. Sarà il gioco dell’anno?

Premi di gioco

A proposito di Gioco dell’anno, i Game Awards presentano le loro novità. La cerimonia di premiazione ritorna quest’anno e la data è fissata. Il 7 dicembre i giocatori scopriranno quale titolo avrà l’onore di essere incoronato Gioco dell’anno, con tanti pezzi in competizione. L’elenco dei candidati non è stato ancora condiviso, ma non c’è dubbio che troveremo nomi simili Starfield, Diablo IV, Baldur’s Gate 3, Final Fantasy XVI O Il regno delle lacrime di Zelda. Oltre a questa parte più attesa, possiamo aspettarci una serie di annunci relativi ai prossimi giochi nel 2024 e oltre.

Piccoli incubi III

Come puoi essere carino e terrificante allo stesso tempo? Questa è esattamente la sensazione che abbiamo riguardo al franchise Piccoli incubi Che presto presenterà la terza opera. Anche se i giochi horror non sono la nostra tazza di tè preferita, possiamo solo consigliare questa licenza che scava nei nostri peggiori incubi: mostri, prigione, oscurità, tutto va bene e… Piccoli incubi III Nessuna eccezione.