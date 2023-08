Sony rivela tutto su PlayStation Portal, la “console portatile” per PS5

È ufficiale. Sony ha finalmente fornito maggiori informazioni sul suo popolare dispositivo Project Q, il suo dispositivo portatile progettato per lo streaming remoto dei giochi PS5. Ora chiamato PlayStation Portal, arriverà sul mercato alla fine del 2023 al prezzo di 219,99 euro. Sarà inoltre accompagnato da un nuovo headset e da cuffie wireless ufficiali PlayStation. Facciamo insieme l’inventario.

Questo è l’annuncio a sorpresa della giornata. Mercoledì 23 agosto 2023, Sony ha finalmente fornito maggiori dettagli sul suo popolare PlayStation Project Q, il suo dispositivo portatile progettato per lo streaming remoto di giochi PS5. D’ora in poi dovrai semplicemente contattarlo Portale PlayStation.

E come annunciato dal produttore nel maggio 2023 durante la presentazione del prodotto, il portale PlayStation consentirà già “Vivi l’esperienza PS5 nel palmo della tua mano. Il dispositivo, infatti, integrerà tutte le funzionalità esclusive del DualSense, come Trigger adattivi e feedback tattile.

LCD Full HD da 8″, Wi-Fi, jack da 3,5 mm, dettagli sul portale PlayStation

Per quanto riguarda lo schermo, finalmente abbiamo più informazioni. Verrà quindi avviato il portale PlayStation Pannello LCD Full HD da 8 pollici (1080p) e una frequenza di aggiornamento di 60 Hz. Quindi dovremmo essere in grado di giocare a God of War Ragnarok e ad altri grandi giochi per PS5 a 60 fps stabili. Vediamo però come l’abbassamento della definizione influirà sulla qualità grafica di questi giochi che siamo abituati a vedere su un grande televisore 4K.

Come previsto, verrà utilizzato solo il portale PlayStation Riproduci in streaming i giochi già installati sulla tua PS5 tramite Wi-Fi. In altre parole, gli abbonati PlayStation Plus Premium non potranno farlo Non sarai in grado di avviare i giochi più vecchi ospitati sul cloud sul loro portale PS. E, ultimo ma non meno importante, Sony conferma l’esistenza di a Porta jack da 3,5 mm Per collegare cuffie e auricolari cablati. Secondo il produttore, PlayStation Portal verrà lanciato tra durante l’anno 2023 (senza ulteriori precisazioni per ora) ad un prezzo 219,99 euro. Il brand giapponese svelerà presto maggiori dettagli sul dispositivo e le date di apertura dei preordini.

Presto saranno disponibili le nuove cuffie e auricolari ufficiali PlayStation

Ma non è tutto. Sony ha anche annunciato l’imminente lancio di due nuovi accessori a marchio PlayStation, vale a dire Cuffie wireless Pulse Elite et al Esplora le cuffie wireless a impulsi. Ovviamente il casco Pulse Elite sarebbe posizionato così Il degno successore del casco Pulse 3D È stato lanciato insieme alla PS5 nel 2020.

Secondo il produttore, Pulse Elite e Pulse Explore forniranno un’esperienza audio di qualità superiore. Per fare ciò, porta con te due estensioni Driver magnetici planari personalizzati (Si tratta di una tecnologia generalmente presente nelle cuffie di fascia alta di Audeze, Meze Audio, Hifiman o anche Kennerton e Sendy Audio.) Questa è la prima volta per Sony.

Entrambi i dispositivi offrono Tecnologia di soppressione del rumore (potenziato dall’intelligenza artificiale) e uno o più microfoni (due microfoni con braccio in Pulse, due microfoni in Pulse Explore). Per quanto riguarda il polso Verrà fornito con gancio di carico Per un facile ricaricamento e stoccaggio, mentre Pulse Explorer verrà consegnato con una scatola di spedizione.

Per quanto riguarda la data di uscita bisognerà aspettare ancora un po’. L’azienda giapponese ha però rivelato i prezzi di questi due accessori:

Cuffie wireless Pulse Elite: 149,99 euro

Esplora le cuffie wireless a impulsi: 219,99 euro

Sony presenta PlayStation Link, la sua tecnologia audio wireless

Anche Sony ha fornito Collegamento PlayStationNuova tecnologia audio wireless. Secondo il marchio,Questa innovazione offre bassa latenza, qualità del suono senza perdite e passaggio semplice tra più host PlayStation Link, come la PS5 abbinata all’adattatore USB e al PlayStation Gateway.

per semplicità, Questo è l’adattatore USB che verrà fornito con le cuffie e gli auricolari. Secondo Sony sarà possibile acquistarlo separatamente per utilizzare entrambi i prodotti su PC e Mac. Significativamente, gli utenti saranno in grado di connettere simultaneamente Pulse Elite o Explore a un dispositivo compatibile con PlayStation Link (PS5, PC, Mac, PS Portal) e un dispositivo compatibile con Bluetooth come ad esempio il proprio smartphone Android. Al momento il prezzo dell’adattatore non è ancora noto.