Come riportare il nuovo layout di Gmail alla vecchia versione

Il Google Ultimamente ha fatto l’impensabile: Questo ha cambiato l’aspetto di Gmail…apparire.

È uno dei più grandi peccati fondamentali nel mondo tecnologico: apportare modifiche inaspettate, indesiderate e non gradite a qualcosa di fin troppo familiare, in effetti anche. Necessario La nostra esistenza quotidiana. Che cos’è la vita se non per un flusso infinito di posta indesiderata che lascia il numero della tua casella di posta non letto per sempre?

Certo, questo Gmail L’aggiornamento del design ha scatenato alcuni utenti tra le braccia. Ma anche altri sono d’accordo con questo. Quindi esaminiamo cosa è cambiato, cosa ne dicono le persone e come puoi riportare la tua casella di posta Gmail com’era in un attimo.

In che modo Gmail è diverso ora?

Se hai aperto la tua casella di posta nelle ultime 24 ore, potresti aver già visto le modifiche. Google lo ha abilitato automaticamente per chiunque abbia abilitato la chat in Gmail. In caso contrario, il miglior riassunto che posso fornire è che Google ha ridisegnato la barra laterale sinistra e cambiato il carattere. Non ho davvero notato l’ultima parte perché i miei occhi sono brutti con le striature. (Temo che questo mi renda un pessimo giornalista a volte.) Comunque, torniamo alla domanda in questione.

Le aree di chat e riunioni e lo spazio che prima vivevano in tutte le caselle di posta sono ora alla loro sinistra, rappresentate da icone. Puoi abilitare o disabilitare queste icone utilizzando il menu delle impostazioni rapide.

Tuttavia, la parte effettiva della posta in arrivo in Gmail è più o meno la stessa, sebbene occupi meno spazio sullo schermo ora che queste icone sono a posto. No, non includerò uno screenshot della mia casella di posta molto occupata per la tua lettura.

C’è anche un piccolo (ma carino) cambiamento funzionale sotto forma di diapositive di ricerca. In altre parole, quando cerchi nella tua casella di posta, puoi applicare filtri prima di guardare Per cose come “Al collegamento” e “Da me” per ottenere il risultato esatto che stai cercando.

La ricerca ora è un po’ più facile.

Credito: Google

Cosa dicono le persone

Naturalmente, questa straordinaria riprogettazione di Gmail ha alcune persone eccitate e altre piene di rabbia incandescente… o almeno un po’ preoccupate per i cambiamenti. Stamattina ho aperto il forum Slack Talk Athena di Mashable e ho trovato una gamma di opinioni ampia quanto il Grand Canyon, a cominciare da quelle dell’editor Kristi Bochko, assistente all’intrattenimento, sulla domanda:

“Immediatamente, mi sono arrabbiato, perché sembra un cambiamento senza motivo o preavviso. È difficile da leggere e mi ha fatto sentire immediatamente vecchio. Passaggio difficile. Sono tornato immediatamente al vecchio stile e Gmail mi ha chiesto perché. Gli ho detto loro Ora, se me lo permettete, ho dei giovani per inseguire il mio giardino.

D’altra parte, Shannon Cunilan, editore di Mashable UK, ha detto: molto Tanta atmosfera con ciò che fa Google:

Nuovo Gmail? Stranamente, non lo odio. La gente lo fa, ma questo cuscino Pervinca Compose può felicemente supportare i sogni del secolo gotico che ho gettato nel nuovo look. Quindi quello che c’è nella mia casella di posta in questo momento è un sacco di icone, un icona pronta all’uso Ho detto quello che ho detto.

Per quanto riguarda il caporedattore di Mashable, Annie Colbert, non le piace il cambiamento, ma ha ammesso che è solo questione di tempo prima che diventi una seconda natura:

“Il nuovo Gmail sembra la bacheca Pinterest di qualcuno con un divano bianco e un tavolino rotondo e lucite. È il mio stile? No, ma come tutte le modifiche al design, tremo immediatamente (perché è difficile da scansionare?!) e mi Mi darò una settimana per abituarmi”.

Infine, l’editore culturale (e autoproclamato All That Glitters) Crystal Bell ha trovato un modo per cambiare il colore del tema in rosa e si è trovata a suo agio nel nuovo, più dolce Gmail:

“Come persona che usa Gmail solo per e-mail e documenti, il cambiamento nell’interfaccia utente non mi affascina molto. In realtà mi piacciono gli angoli arrotondati sul pulsante di composizione. È esteticamente piacevole per me. Il nuovo font sans serif?! È pulito e semplice. Contrasto perfetto. Con la nuova carta da parati rosa Barbie. Abbraccia la modernità, piccola.

Non importa da che parte stai, è importante sapere che lo sei Può Torna al tuo vecchio Gmail premendo un pulsante un po’ nascosto. Fai semplicemente clic sull’icona a forma di ingranaggio nell’angolo in alto a destra della schermata di Gmail per aprire il menu delle impostazioni rapide, dove puoi anche cambiare il tema e giocare con altri aspetti della pagina.

Se il nuovo Gmail ti fa star male, fai clic sul pulsante “Torna alla visualizzazione originale”. Ti verrà chiesto di spiegare Perché Non ti piace la nuova versione. Ma se pensi che Google non meriti la tua eloquente opposizione, puoi semplicemente premere il pulsante Indietro senza inserire nulla nel prompt di testo. Tuttavia, se riempirlo con un rifornimento di carburante scontroso migliora la tua giornata, vai avanti. Ricorda solo che una persona reale potrebbe doverlo leggere a un certo punto.

Così fu discussa e risolta una delle grandi questioni del nostro tempo. Ottimo lavoro oggi, a tutti.