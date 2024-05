Cambiamento per tutti i belgi: l’arrivo di un nuovo lavoratore

Digi Belgium promette prezzi imbattibili, con particolare attenzione al servizio clienti. Le sue offerte saranno organizzate attorno a 3 assi: mobile, Internet e TV digitale. Il lancio del nuovo operatore sul suolo belga è previsto quest’estate.

Il Belgio si prepara ad accogliere un quarto operatore sul suo territorio. il suo nome ? Digi Belgio. Più precisamente si tratta di un’alleanza tra la società di telecomunicazioni Citymesh e l’operatore Digi, nata diversi anni fa in Romania, Italia, Spagna e Portogallo.

Digi si prepara quindi a entrare in Belgio e le sue promesse sono a dir poco ambiziose. L’operatore è ” Prezzi mai visti prima “e prezzi” completo “, il che significa che la maggior parte dei cittadini belgi dovrebbe potervi accedere. Si prega di notare che i prezzi non sono ancora stati annunciati.

Digi promette quindi prezzi particolarmente bassi, garantendo al contempo un focus sul servizio al cliente. Il nuovo operatore promette quindi semplicità e trasparenza nelle offerte proposte. Jeroen Dejadt, Direttore Generale, sottolinea che i potenziali clienti in futuro non dovranno avere a che fare con “ Asterischi in fondo alla pagina » O con costi nascosti.

Ma quali servizi fornirà Digi? Lo spettacolo è attualmente in fase di sviluppo, quindi non abbiamo ancora informazioni molto precise a riguardo. Sappiamo però che Digi sarà organizzato attorno a tre assi: mobile, online e TV digitale (con contenuti locali e internazionali, accessibili privatamente tramite l’app).

In termini di Internet, Digi mira a coprire (quasi) tutto il Belgio. Secondo le loro ambizioni, l’operatore intende coprire il 30% del Belgio entro la fine del 2025. Secondo le loro ambizioni, il tasso di copertura dovrebbe raggiungere il 70% entro il 2028. Infine, nel 2030, Digi intende coprire il 99,8% del territorio belga .

La fibra ottica verrà stesa gradualmente. Finora, circa 50.000 case a Bruxelles sono state collegate alla fibra Digi.

L’amministratore delegato di Digi sottolinea che questo nuovo operatore è destinato a durare nel tempo. Il lancio è previsto per quest’estate, ma non abbiamo ancora una data precisa.

