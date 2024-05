Perché hai un disperato bisogno di aggiornare il tuo iPhone, iPad e Mac?

Apple ha pubblicato diverse correzioni per vulnerabilità di sicurezza in iOS, iPadOS e MacOS. Alcuni di essi sono già stati utilizzati dagli hacker…

Sebbene le vulnerabilità zero-day vengano spesso scoperte prima che gli hacker possano sfruttarle, a volte non siamo così fortunati… e questo sembra essere il caso di alcune delle vulnerabilità che… Marchio Apple Il problema viene risolto urgentemente, sia sul tuo iPhone, iPad o Mac.

In totale, saranno presenti almeno 16 vulnerabilità Corretto da Apple. Tra i più inquietanti ne troviamo uno che offre agli hacker la possibilità di aggirare le misure di sicurezza dei vecchi modelli di iPhone e iPad utilizzando il componente RTKit, ovvero un sistema operativo in tempo reale presente nella maggior parte dei dispositivi per consentire buone prestazioni in alcuni casi molto difficili. funzioni specifiche. Dal dispositivo.

I dispositivi interessati da questo difetto generalmente eseguono iOS 16 e iPadOS 16. In entrambi i casi, assicurati di avere almeno la versione 16.7.8. Per i dispositivi con iOS 17, assicurati inoltre di avere almeno la versione 17.4.4.

In generale, qualunque sia il dispositivo Apple che possiedi, controlla la presenza di un aggiornamento e installalo urgentemente.

_

Segui il Belgio su iPhone Facebook, Youtube et al Instagram Per non perdere nessuna delle buone notizie, dei test e delle offerte.

Ricevi le nostre ultime notizie direttamente sul tuo WhatsApp iscrivendoti a Il nostro canale.