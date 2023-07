“Starfield”, “Mario Wonder”, “Spider-Man 2” … Quali giochi hanno celebrato l’anno 2023?

I più anziani tra noi conservano sicuramente bei ricordi del 1998, che, oltre all’uscita di quella che è stata l’ultima console di Sega, il Dreamcast, ha visto titoli forti e memorabili. A Zelda Ocarina del tempoattraverso la prima fase Metallo Andiamo solidoindirizzi informatici Astronave et al metà vitail grande sequel residente Cattivo 2 o giovani adulti Spirò IL il dragoI successi hanno reso questo periodo uno dei media più fiorenti.

Dopo qualche tempo, è stato il turno del 2004 a ravvivare gli animi, visto che in quel periodo sono usciti titoli diventati cult come GTA San AndreasE Emivita 2E Metal Gear Solid 3E lontano Lui piange O I Sim 2.

Più vicino a casa, anche il 2013 ha lasciato un segno indelebile nel cuore dei videogiocatori, con successive uscite di Gioco GTAVE L’ultimo di noiE bioshock Niente finale O Bandiera Nera di Assassin’s Creed. Contro questi grandi anni, il 2023 sta già mostrando più risorse di un serio contendente.

Dall’inizio dell’anno, le grandi uscite, raramente deludenti, hanno raddoppiato le Licenze Leggendarie. Sebbene sia solo estate, molti giochi hanno già suscitato scalpore e le versioni future dovrebbero confermare l’ovvio: il 2023 è davvero un anno straordinario. Non dimenticheremo che i ritardi di produzione a cascata post-Covid-19 hanno contribuito a questo enorme ingorgo di monete, ma questa festa dei videogiochi non perde mai il suo sapore. Abbiamo identificato più di una dozzina di giochi che sono stati o sono stati rilasciati e sono tutti eccezionali.

Eredità di Hogwartspubblicato il 10 febbraio

Anni dopo l’ultima revisione del Harry Vasaio Al cinema, Hogwarts eredità Ha avuto una buona idea di introdurre l’immersione nella scuola delle streghe. Nella forma del mondo magico aperto, inevitabilmente, i maghi alle prime armi apprezzeranno questa immersione a Hogwarts, che, nonostante le polemiche che circondano JKRowling, ha deliziato il pubblico. Un ottimo modo per iniziare un 2023 già promettente, con un notevole successo di critica e commerciale.

Remake di Resident Evil 4pubblicato il 24 marzo

Gli editori sono spesso accusati di offrire riedizioni pigre dei loro migliori giochi per realizzare profitti facili a basso costo. È esattamente l’opposto nel caso di questa sontuosa versione del classico gioco horror a cui Capcom ha mostrato un interesse particolare. Un nuovo motore grafico, sequenze migliorate, nuove funzionalità di gioco e un’atmosfera ancora inquietante Remake di Resident Evil 4 Uno dei primi picchi di questo nuovo anno.

Star Wars Jedi: Sopravvissutopubblicato il 28 aprile

il prossimo Guerre stellari: Fallen Order Era atteso perché il primo gioco aveva del potenziale, come Padawan, ma ha lottato per vincere le linee del grande capo. Il suo sequel, ambizioso e subdolo, ha avuto successo. Cal Kestis e BD-1 formano una coppia sempre efficace, rafforzata dalla sensazione di un mondo più grande e più ricco in cui arrivano nuovi poteri Jedi per aumentare il divertimento della lotta contro l’Impero. per i miei amanti Guerre stellariQuesto è sicuramente uno dei migliori giochi del 2023.

The Legend of Zelda: Kingdom’s Tears12 non sono mai cresciuti

Dopo la rivoluzione formata Respiro del selvaggio In una delle principali licenze di Nintendo, era difficile immaginare come un sequel potesse fare, se non meglio, almeno altrettanto bene. Offrendo però verticalità e soprattutto possibilità creative pressoché illimitate, gli sviluppatori sono riusciti a rendere questo nuovo episodio uno dei momenti esilaranti chiave del 2023. Gli innumerevoli video condivisi dagli utenti sui social ne sono le testimonianze più vivide.

Combattente di strada 6pubblicato il 2 giugno

Il re dei picchiaduro torna per il sesto canone, con la voglia di fare ancora una volta della sua corona un valore indiscutibile. Una revisione grafica, un sistema di gioco più incentrato sugli attacchi, nuovi combattenti rivolti a un pubblico giovane e una maggiore accessibilità hanno contribuito a questo ritorno vincente. Inoltre sono state create diverse modalità di gioco e finalmente un codice di rete impeccabile Combattente di strada 6 Vero Assemblea generale dei fan dei combattimenti virtuali.

Diavolo IVpubblicato il 6 giugno

La licenza cult che da sola ha creato il genere hack’n slash, Diavolo Nella sua lunga carriera non sbaglia quasi mai. Più di dieci anni dopo il suo ultimo episodio, ha bisogno di Diavolo In quarto luogo Mantieni questo corso di requisiti, portando un sapiente mix di novità, ma anche tornando a una certa oscurità, degna dell’oscurità da cui è emersa Lilith. È la bellezza della produzione di Blizzard, la ricchezza del suo mondo e le infinite possibilità delle configurazioni dei suoi personaggi che hanno contraddistinto gli avventurieri più esigenti.

Fantasia finale XVIpubblicato il 22 giugno

Un’altra saga leggendaria, il gioco di ruolo più popolare con un nuovo episodio centrale, ancora una volta facendo un atto di equilibrio volto a sedurre vecchi fan e nuovi seguaci. Un mondo più oscuro, che evoca l’immaginazione di A Gioco A Troni Invece delle prime parti, un sistema di combattimento dinamico creato da uno dei miei creatori Satana Forse Lui piange ha provocato un Fantasia finale XVI Che contraddice il passato, ma apre orizzonti infiniti.

campo stellareprevista per il 6 settembre

Quando Bethesda, uno specialista di giochi di ruolo (SkyrimE Lui cade) ha lavorato a un titolo spaziale per quasi 25 anni e la sua uscita sta catturando tutti gli sguardi. dalla sua ultima presentazione, campo stellare Sembra un sogno che si avvera. Un enorme gioco di avventura che combina esplorazione e combattimento in un mondo ricco con frontiere apparentemente illimitate, il prossimo titolo di Bethesda non dimentica mai di lusingare le nostre retine. Immergersi nelle stelle potrebbe sicuramente inviare il 2023 verso il cielo.

mortale Combattimento 1prevista per il 19 settembre

Ha anche scelto l’altro contendente al titolo di miglior gioco di combattimento del 2023 per riconquistare i suoi intensi confronti. Anzi strada combattente Le loro facce dannatamente buone Combattimento mortale 1 offre un riavvio di questa saga, basato su tutto ciò che è stato il suo punto di forza per oltre 30 anni. Un mondo leggendario contrapposto a Earth Warriors e NetherRealm, una modalità storia ricca e completa e, naturalmente, battaglie sempre punteggiate da morti orribili.

Forza Motoriprevista per il 10 ottobre

Con la mentalità dei veri concorrenti, nonna Turismo et al Forza Hanno corso l’uno contro l’altro senza rinunciare alla corsa o rilasciare l’acceleratore. Per molti appassionati di auto, Forza Motorsport Ormai da qualche anno vede il suo rivale nello specchietto retrovisore, ma non ha dimenticato i progressi in termini di tecnologia e realismo, cari piloti. Questo ottavo episodio del team Microsoft dovrebbe tagliare il traguardo molto prima della simulazione dell’anno.

Miraggio di Assassin’s Creedprevista per il 12 ottobre

Il 2023 sarà un anno ricchissimo di remake e reboot, con una qualità che li rende titoli unici. Miraggio Non fa eccezione, al contrario, poiché risale alle radici di quello che era il franchise stellare di Ubisoft nella sua infanzia, senza dimenticare di portare qualcosa di nuovo. Con un nuovo eroe, un motore grafico grandioso che saprà esprimere tutto il suo potenziale in un open world pensato come meno espansivo, ma più controllato, Miraggio di Assassin’s Creed Sarà uno dei grandi momenti alla fine di quest’anno.

Alan Wake II, prevista per il 17 ottobre

Uno dei più noti scrittori di videogiochi sta per confrontarci ancora una volta con il suo peggior incubo. In questo sequel del leggendario gioco dello studio Remedy, i componenti del primo gioco Alan Wake – Come un gioco di luci e ombre (salvataggio in più di un modo) – affronterai un nuovo personaggio, l’agente dell’FBI Saga Anderson, per esplorare la misteriosa città di Bright Falls. Emozioni e atmosfere nello stile di David Lynch che promette di esserci.

Marvel’s Spider-Man 2prevista per il 20 ottobre

Per il resto delle sue avventure PlayStation, Peter Parker ha collaborato con Miles Morales. Il duo dovrà anche fare i conti con le abilità del simbionte, sotto la minaccia dell’apparizione di Venom. Degli antagonisti, Kraven the Hunter o The Lizard daranno del filo da torcere a due ragni, in una New York più bella che mai e un’avventura che si preannuncia ancora più intensa del suo predecessore. I fan dei fumetti e dell’azione si sono già congedati per l’uscita di questo L’uomo ragno 2 promettente.

Super Mario Bros. Sorprendenteprevista per il 20 ottobre

È difficile immaginare un simbolo migliore per concludere quest’anno 2023 del famoso idraulico di Nintendo. Dopo che lo schermo è esploso con successo in senso letterale e figurato Film di Super Mario Brosmascot torna nel suo dominio preferito, con un nuovissimo platform 2D che dovrebbe portare una ventata di aria fresca al genere. Le prime immagini indicano un gioco molto più creativo, divertente e molto ricco, che dovrebbe facilmente eguagliare il successo della sua versione cinematografica.