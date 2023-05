Sicurezza alimentare in Belgio: Afsca invita i consumatori a smettere di mangiare questi prodotti venduti da Aldi

Infatti, secondo un comunicato pubblicato sul sito dell’Agenzia federale per la sicurezza della catena alimentare, la data di scadenza indicata sull’etichetta di queste due sostanze (23/05/2023) non è corretta. Per le autorità sanitarie, i consumatori non dovrebbero mangiare gli hamburger e gli hot dog incriminati dopo giovedì 18 maggio 2023.

“In consultazione con Afsca, abbiamo quindi deciso di ritirare questo prodotto dal mercato e richiamarlo ai nostri clienti”, spiega Aldi, che garantisce che nessun altro prodotto sarà interessato da questo richiamo.

I soldi restituiti al negozio verranno rimborsati, anche senza ricevuta, la catena di supermercati sta ancora contando.

Informazioni relative al prodotto coinvolto nel richiamo Afsca

Nome del prodotto: hamburger di pollo (2 pezzi) e salsiccia di pollo (600 grammi)

Marchio: qualità belga

Codice EAN: 2007030014036 (hamburger) – 2007030038551 (salsiccia)

Data di scadenza: 23/05/2023

Numero di lotto: 223407

Tipo di confezione: vassoio di plastica

Peso: 2 pz (hamburger) – 600 grammi (salsiccia)

Periodo di vendita: dal 13/05/2023 al 17/05/2023

Punti vendita: negozi Aldi