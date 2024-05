Elisabetta II: Il suo nipote preferito sta già emergendo come coppia dopo la sua scioccante separazione

Ha già voltato pagina! Solo poche settimane dopo aver annunciato la sua separazione da Lindsay Wallace, Peter Phillips è stato avvistato sabato 11 maggio 2024 in compagnia di un’altra donna. Il figlio della principessa Anna ha trascorso il fine settimana con Harriet Stirling, infermiera pediatrica e autrice freelance Che ha incontrato di recente.

Lo riferisce il tabloid britannico il SoleLa giovane coppia ha partecipato a un evento equestre di sci di fondo nel Gloucestershire prima di lasciare il luogo dell’evento con l’auto di Phillips. Erano accompagnati dalle figlie di quest’ultima, Savannah, 13 anni, e Isla, 12.

“Sono completamente innamorati l’uno dell’altro.”

Quando uno dei testimoni è stato interrogato dai nostri colleghi britannici, ha spiegato questo Phillips e la sua nuova compagna sembravano molto innamorati. “Erano completamente infatuati l’uno dell’altro. Sorrideva da un orecchio all’altro. Era davvero felice e sembrava molto rilassato.“.

Questa è la prima volta che il nipote preferito della regina Elisabetta II appare in buona compagnia dopo la sua separazione dalla sua ex compagna, Lindsay Wallace, 43 anni. Phillips e Wallace hanno annunciato la loro separazione nell’aprile 2024 dopo tre anni insieme. “Erano amici prima che la loro relazione si sviluppasse,” Lo ha riferito una fonte vicina alla coppia. Ma Peter e Lindsay hanno preso strade diverse e la loro relazione ha semplicemente fatto il suo corso”.

Peter Phillips e Lindsay Wallace hanno annunciato la loro separazione ad aprile

Nelle colonne della rivista Benvenuto!, Un altro amico della coppia ha detto che trovavano sempre più difficile trascorrere del tempo insieme. “Peter e Lindsay hanno preso la difficile decisione di separarsi poiché hanno trascorso meno tempo insieme (…) Questa fonte ha annunciato. Gli impegni professionali e il lavoro in Formula 1 di Peter lo costringono a viaggiare costantemente. (…) “Peter è andato in altre parti del mondo, è molto impegnato e Lindsay vive in Scozia, quindi non riescono più a vedersi.”

Prima dell’intervista a Lindsay Wallace, Peter Phillips è stato sposato per 13 anni con la canadese Autumn Kelly. Con lei, il figlio della principessa Anna ha avuto due figlie, Savannah Anne Kathleen Phillips e Isla Elizabeth Phillips, nate rispettivamente nel 2010 e nel 2012. Tuttavia, lui e Autumn hanno annunciato la loro separazione nel 2019. Hanno divorziato ufficialmente il 14 giugno 2021.