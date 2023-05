Incoronazione di Carlo III: il monarca britannico è in grande stile? I suoi vestiti sembrano sconnessi

Per la sua sartoria, il suo fornitore è Anderson & Sheppard a Savile Row. Ama i completi da città con bottoni doppi e tripli. Per le camicie, Charles ha seguito il consiglio del suo defunto zio Lord Mountbatten che ha giurato solo Turnbull e Asser. Ha una preferenza per modelli discreti e linee sottili. Per una cravatta, va nello stesso negozio.

Per quanto riguarda le sue scarpe, è il must di Lobb. I suoi mocassini provengono da Wildsmith and Company. Per la sera, smoking, certo, ma anche giacche di velluto.

Per la divisa – ne ha una cinquantina – si rivolge a Gieves & Hawkes. Gestirli non è un compito facile perché alcuni di essi sono disponibili in otto versioni, vale a dire Evening, Tropical, Festive…

Il Re indossa i gemelli e ne ha una grande collezione. Una delle sue contrazioni sta toccando il suo gemello quando parla.

Durante il suo soggiorno in Scozia, il re indossa il tradizionale kilt della casa di Kinloch Anderson.

Nel 1993, quando lui e la principessa Diana si separarono, la stampa esaminò le spese di ciascuno dei principi per il loro guardaroba. Sorprendentemente, il conto di Charles era quasi la metà di quello di Diana, considerando che alcuni fornitori di brevetti semplicemente non avevano inviato il conto a Charles. Conclusione: Charles dedica una parte significativa del suo budget all’acquisto di vestiti.

È il maggiordomo del re che si assicura che tutto sia perfettamente a posto, dalle medaglie ai gemelli, comprese le calze e le scarpe cerate. Ricorderemo che quando la regina Elisabetta e il duca di Edimburgo parteciparono ai funerali di re Baldovino nell’agosto 1993 a Bruxelles, il principe indossava il nastro sbagliato, che non era l’Ordine di Leopoldo. Il suo servitore ha commesso un errore con una copia dell’ornamento congolese… un enorme errore che re Carlo, noto per la sua impazienza e perfezionismo, non poteva sopportare.

> Da leggere: “Charles III, Unpopular”, Bertrand Meyer Stapley, City, 2023, 368 pagine, libro illustrato di 24 pagine, 20 €

Incoronazione di Carlo III: un momento storico seguito da LN24

Non perdere l’edizione speciale premium LN24 tutto il giorno, questa Sabato 6 maggioDalle 10 in TV. Un momento storico da seguire in diretta accompagnati da tanti esperti, sul canale 12 di Voo, sul canale 16 di Telenet, sul canale 18 di Proximus Pickx e sul canale 90 di Orange TV. In digitale, l’incontro sarà trasmesso anche sul sito web Ln24 Piace DH.bevideo in diretta.