Ecco 3 profumi perfetti per la Festa della Mamma

Per garantire la tua soddisfazione, vuoi piazzare una scommessa sicura? In questo caso hai cliccato sull’articolo corretto. I profumi, infatti, sono tra i regali più apprezzati dalle donne, e difficilmente si sbaglia. Scopri senza ulteriori indugi le tre fragranze selezionate per la Festa della Mamma disponibili su Marionnaud. Consegna gratuita per acquisti superiori a 60€ o con ritiro in negozio. Se a tua madre non piace il regalo o cambia idea, hai 14 giorni di tempo dalla ricezione dell’ordine per restituirlo e ottenere un rimborso.

Approfitta delle grandi offerte sui profumi

Profumi stellari per la festa della mamma

Stai cercando un profumo floreale forte e inebriante che lascerà una forte impressione? Senza esitazione, scegli il profumo So Scandal di Jean Paul Gaultier. Disponibile in diversi formati, il flacone da 30 ml a 57€ ha il vantaggio di poter stare facilmente in una borsetta.

Clicca qui per approfittare dell’offerta sul profumo So Scandal

Il profumo Eternity da donna di Calvin Klein unisce eleganza e raffinatezza e offre un effetto unico. Questa fragranza è composta da note di testa floreali e note di cuore speziate ed è ideale per la donna contemporanea. Il prezzo di un flacone da 30 ml è di 82,99 euro.

Clicca qui per approfittare dell’offerta sul profumo Eternity da donna

Un vero inno all’amore, La Nuit de Trésor di Lancôme offre un profumo gourmet e fruttato. Fornendo un effetto avvincente e indimenticabile, è da molti anni una delle fragranze più vendute. Questo profumo è stato proposto nel formato da 30 ml al prezzo di 49 euro in occasione della Festa della Mamma.

Clicca qui per approfittare dell’offerta sul profumo La Nuit Trésor

Marionnaud non si dedica solo alle fragranze per la festa della mamma, ma anche a set regalo, prodotti per la cura del corpo, trucco e persino cura del viso.