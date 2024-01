43 anni di attesa in fila per mangiare in questo ristorante

Ogni anno la sua lista d'attesa si allunga. Erano 30 nel 2022, quest’anno saliranno a 43. Ma perché i clienti sarebbero disposti ad aspettare quasi mezzo secolo? Per… Crocchette di manzo di Kobe.

Ma niente. Queste vengono da Asahiya, una piccola macelleria di famiglia che non sembra un granché e si trova nella città di Takasago, a Hyogo, nel Giappone occidentale. Fondata nel 1926, ha venduto per decenni prodotti a base di carne, tra cui la carne di manzo di Kobe, prima di lanciare le sue famose crocchette di manzo dopo la seconda guerra mondiale. Tuttavia, è stato solo con l'avvento di Internet all'inizio degli anni 2000 che le popolari patatine fritte e crocchette di manzo sono diventate un vero e proprio fenomeno.

Il buzz è nato da un'idea imprenditoriale che all'inizio non era redditizia. ha detto Shigeru Nitta, proprietario di terza generazione della macelleria Asahiya CNN Si rese conto che i clienti erano riluttanti a pagare una fortuna online, anche per carne di prima qualità. Così ha deciso di vendere le cotolette a 270 yen (1,65 euro) l'una, anche se la sola carne di manzo che contengono costa circa 400 yen (2,50 euro) l'una. L'idea? Il che rende i loro clienti così pazzi per il loro cibo da motivarli a comprare la carne di Kobe la prossima volta. All'inizio produceva solo 200 piatti a settimana e per risparmiare denaro faceva affidamento su fonti locali (la carne viene allevata in loco e prodotta direttamente nella prefettura di Hyogo).

Già 14 anni di attesa nel 2016

Questo contrasto tra il prezzo estremamente basso del cibo e la qualità degli ingredienti (carne di manzo di Kobe di tre anni classificata A5 e patate di una fattoria locale) ha rapidamente attirato i media. Si tratta di un rapporto che avrebbe aumentato la popolarità del titolo nei primi anni 2000. Tanto che hanno deciso di interrompere le vendite nel 2016, perché il tempo di attesa era già di oltre 14 anni. Ma le chiamate non si sono mai fermate e Asahiya ha finito per riprendere gli ordini nel 2017 aumentando i prezzi. La produzione varia da 200 compresse a settimana a 200 compresse al giorno.

Nonostante l’aumento dei prezzi del kebab, l’azienda è ancora in deficit poiché allo stesso tempo il costo della carne di Kobe è raddoppiato. Fortunatamente, la metà delle persone che provano il cibo finiscono per ordinare il manzo di Kobe, che secondo il signor Nita rimane una buona strategia di marketing. Oggi ogni scatola di cibo, che contiene cinque pezzi, costa 2.700 yen (16,70 euro). I clienti che ricevono oggi hanno effettuato i loro ordini circa dieci anni fa. Nel 2024 ci saranno già 63mila persone in “lista d'attesa”.

Non vuoi aspettare?

Il negozio ha imparato a gestire questa domanda, in particolare inviando una lettera informativa ai clienti informandoli della stima di consegna. L'unico svantaggio è che alcune persone a volte cambiano il loro indirizzo email nel frattempo. Per chi è impaziente, esiste un altro modo per gustare le famose crocchette di Asahiya. Puoi andare direttamente dal macellaio che vende principalmente carne, ma puoi anche optare per altri due tipi di crocchette, la “tour route” di manzo (€ 2,80 l'una) e la “kitanozaka” di manzo magro (€ 2,20). . . Certo non è cubano, ma almeno non dovrai aspettare anni prima di mangiarlo…

