Aumento di 5 euro del voucher di servizio: non c’è consenso tra i datori di lavoro

Le organizzazioni si oppongono “fermamente” alla richiesta delle federazioni padronali di “garantire l’equilibrio del sistema”. “Un aumento così consistente dei buoni-servizi non sarebbe sostenibile per le classi medio-basse”, sottolineano le due organizzazioni nel comunicato stampa. Inoltre, sottolineano che ciò incoraggerebbe il lavoro sommerso, ma anche “la proposta del governo vallone di aumentare di un euro il voucher di servizio consente già di strutturare il settore in questo periodo di crisi”.

Anche la FGTB, la CSC e la CGSLB hanno reagito all’annuncio in un comunicato stampa giovedì. I sindacati affermano: “Il settore è sostenuto per il 70% dalle autorità pubbliche”. “Siamo e continuiamo a essere del parere che i fondi pubblici dovrebbero essere utilizzati per il benessere delle donne delle pulizie e non per arricchire ulteriormente una ricca minoranza di azionisti”.

Mercoledì le tre associazioni dei datori di lavoro hanno chiesto un aumento di 5 euro del valore dei buoni per servizi per dare al settore una “prospettiva sostenibile”, mentre la metà delle aziende che producono buoni per servizi sono attualmente in deficit, secondo un rapporto economico e finanziario . Analisi commissionata da Graydon Creditsafe.

La FGTB propone alla Vallonia di lanciare titoli di Stato: “È un modo per regolare il mercato”